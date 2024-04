Sam Lammers kan niet stoppen met scoren, verbreekt clubrecord en bepaalt de eindstand

De competitiewedstrijd tussen RKC Waalwijk en FC Utrecht is zondagmiddag geëindigd in een gelijkspel. Door een laat doelpunt van werd het 2-2; voor Lammers was het zijn zevende wedstrijd op rij met een doelpunt, een clubrecord bij Utrecht. Na de puntendeling blijft RKC zestiende en Utrecht zevende, terwijl beide clubs een plek hadden kunnen stijgen bij een overwinning.

Voor beide ploegen stond er nog veel op het spel deze wedstrijd. RKC had een overwinning nodig om over Excelsior heen te gaan in de strijd om degradatie. De Waalwijkers stonden voorafgaand aan de wedstrijd twee punten achter op de Rotterdammers en met nog vier wedstrijden te gaan, moesten er punten gepakt worden. FC Utrecht stond vier punten achter op nummer vijf Ajax. Deze vijfde plek geeft recht op directe plaatsing voor de voorrondes in de Europa League. Drie punten waren dus nodig om de druk erop te houden.

In de eerste helft had FC Utrecht wat kansjes, maar niet echt grote kansen. RKC had eigenlijk geen mogelijkheden totdat David Min een keer mocht uithalen na een goede aanval van de Waalwijkers. Dario van den Buijs speelde Mats Seuntjes goed in en die probeerde met de hak Yassin Oukili te bereiken. De middenvelder zag Nick Viergever met een sliding op hem afkomen, maar zette goed door en de bal kwam bij de spits van RKC. Er volgde een poging van buiten de zestien en de bal belandde keurig in de rechteronderhoek achter Vasilis Barkas.

Het volle uitvak van FC Utrecht was niet tevreden met het spel van hun ploeg en riep ‘Utrecht wakker worden’. In de tweede helft leek de ploeg van Ron Jans daar ook wat meer gehoor aan te geven. Er werd gelijk al wat druk uitgeoefend naar het doel van RKC, maar een echte kans leverde het niet op. Niet veel later kreeg Lammers wel de ultieme mogelijkheid om de gelijkmaker aan te teken, maar de spits schoot tegen Etienne Vaessen op.

Iets daarna werd de goalie van RKC wel gepasseerd. Souffian El Karouani kwam goed vrij aan de linkerkant en zag invaller Othmane Boussaid vrijlopen. De aanvaller liep door tot de achterlijn en zag Can Bozdogan vrijstaan. De middenvelder kon uithalen en schoot bal in de touwen achter Vaessen. Het leek erop dat dit breekpunt zou zijn voor RKC, maar niets was minder waar.

FC Utrecht kon niet lang genieten van de gelijkmaker, want een paar minuten later werd een goede counter van RKC afgerond door Richonell Margaret. Lammers leed balverlies op het middenveld en Van den Buijs speelde de bal gelijk door naar Min. De aanvaller zag de invaller naast zich lopen en speelde af. De ex-speler van TOP Oss bleef rustig voor het doel en schoot de bal door de benen van Barkas binnen. De Domstedelingen moesten weer de achtervolging inzetten deze wedstrijd.

Uiteindelijk lukten de Utrechters dat ook door een doelpunt van Lammers. De aanvaller liet even zijn individuele klasse zien door door de hele verdediging van RKC heen te slalommen en de bal erin te schieten. De bal belandde in de rechteronderhoek achter doelman Vaessen. Het lukte hierna beide ploegen niet meer om nog een doelpunt te maken en dat betekende dat de ploegen elkaar in evenwicht hielden. Even leek FC Utrecht nog de winst te pakken door een doelpunt van Lammers, maar de vlag ging omhoog voor buitenspel.

Door dit gelijke spel loopt FC Utrecht wel een punt in op NEC en blijft het op dezelfde afstand van Ajax. De achterstand op de Nijmegenaren is op dit moment één punt en de achterstand op de Amsterdammers is drie punten. RKC heeft ook weinig aan dit punt. De Waalwijkers blijven op de zestiende plek met één punt achterstand op Excelsior. Het worden spannende weken voor de ploeg van Henk Fraser.