Steven Bergwijn stoort zich mateloos en gaat confrontatie aan met Mike Verweij

is op de persconferentie na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en Almere gebotst met De Telegraaf-journalist Mike Verweij. De aanvoerder van Ajax kon zich niet vinden in de vraagstelling van de watcher van de Amsterdamse club namens de ochtendkrant, waarna de twee in een discussie verzeild zijn geraakt.

Verweij vroeg Bergwijn, die na zijn hattrick werd uitverkozen tot de man van de wedstrijd aan de kant, op de persconferentie of de rode kaart die de aanvoerder van Ajax had gepakt tegen Excelsior meespeelde in zijn goede prestatie van zondag tegen de Almeerders. In zijn vraagstelling gebruikte de journalist van De Telegraaf het woord 'onnodig', doelend op de overtreding die Bergwijn tegen Excelsior maakte, waarmee hij een strafschop veroorzaakte en een rode kaart ontving.

Artikel gaat verder onder video

"Hoe bedoel je onnodig?", vraagt Bergwijn aan Verweij, die vervolgens uitlegt dat hij geen strafschop vond, maar wel een onhandige actie van de linksbuiten van Ajax. "Ja, maar hoezo onnodig dan? Ik schop hem toch niet dood. Ik vond het geen rode kaart", legt Bergwijn uit, die Verweij vervolgens nog even duidelijk maakt wat hij van zijn vraag vond: "Die opmerking van jou, die vind ik onnodig."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Miskoop vertrekt bij Ajax: Amsterdammers accepteren fors verlies van 40 procent

Transferspecialist Fabrizio Romano meldt dat Ajax dicht bij een akkoord is met Cruz Azul over een transfer.