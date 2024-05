Vakantietrip PSV lekt uit, Perez reageert moedeloos op bestemming

PSV sluit het seizoen in de Eredivisie volgende week op eigen veld af tegen RKC Waalwijk. Van een serieuze voorbereiding op de seizoensafsluiter zal geen sprake zijn, want de spelersgroep van Peter Bosz viert aankomende week vakantie op Ibiza.

“Daar gaan we feest vieren”, verklapte middenvelder Jerdy Schouten zondag na afloop van het duel met Fortuna Sittard (1-1) aan ESPN. “We moeten niet alleen maar over deze wedstrijd inzitten. Dat zou niet terecht zijn, want we hebben een geweldig seizoen achter de rug. Dit is de enige week dat het kon, daarom gaan we nu. Dat vind ik niet raar.”

De trip van PSV naar Ibiza komt zondagavond ter sprake in het televisieprogramma Dit was het Weekend van ESPN. “Wel een originele bestemming voor voetballers!”, reageert analist Kenneth Perez cynisch. “Ik had gehoopt dat ze lekker naar San Sebastián zouden gaan om culinair te genieten, maar nee: ze gaan naar Ibiza!”

“Ik denk dat we de aankomende wedstrijd niet veel hoeven te verwachten van PSV”, haakt collega-analist Karim El Ahmadi in. Perez: “Blijkbaar is het traditie, want vorig jaar Feyenoord ging ook voor de laatste speelronde. Ze mogen natuurlijk doen wat ze willen. Er zijn geen regels voor. Maar Ibiza…”, verzucht de Deense oud-voetballer. “Ik had wel iets meer originaliteit verwacht. Dit is echt zó stereotyperend voor voetballers. Ze gaan allemaal naar Ibiza. Daarom had ik op iets anders gehoopt. Kopenhagen bijvoorbeeld!”

