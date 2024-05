Steijn verklaart aanwezigheid Van Nistelrooij: ‘Dat is wel gaaf om te vertellen’

heeft uitgelegd waarom Ruud van Nistelrooij naast zijn vader Maurice Steijn zat tijdens de wedstrijd tussen FC Twente en FC Volendam (7-2). De voormalig trainer van PSV was erg blij toen de middenvelder van de Tukkers zijn eerste treffer van de middag maakte.

“Hij zat naast mijn opa en naast Ruud van Nistelrooij”, geeft Steijn aan in gesprek met ESPN wanneer hem wordt gevraagd naast wie zijn vader zat. “Wel gaaf om te vertellen is dat ik twee keer met Ruud het veld op ben geweest om aan mijn trap te werken.” De middenvelder vindt het mooi om te zien dat Van Nistelrooij vervolgens ook is komen kijken bij een van zijn wedstrijden. “Ik wist niet dat hij er was. Dan is het mooi dat hij er dan is en ik drie keer kan scoren.”

Steijn is dankbaar dat hij met Van Nistelrooij aan de slag is geweest. “We gingen aan mijn trap sleutelen. Als je van iemand wat kunt leren, is het Ruud. Dat was heel leerzaam en daar ben ik heel blij mee. We hebben dan niet eens zo veel ballen geschoten, maar bij elke bal gekeken wat ik doe, hoeken creëren voor de keeper en hoeken creëren voor de bal.”

De training van Steijn met Van Nistelrooij heeft zijn vruchten afgeworpen, zo bleek zondagmiddag. De aanvallende middenvelder was in het duel met FC Volendam drie keer trefzeker en hielp zijn ploeg daarmee aan een belangrijke 7-2 overwinning in de strijd om plek drie in de Eredivisie.

