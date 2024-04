Steijn keert terug in Amsterdam, knuffelt oude bekende en geeft toelichting op parkeerdek

Maurice Steijn is zondagmiddag terug in de Johan Cruijff ArenA. De voormalig trainer van Ajax is aanwezig bij de wedstrijd van de Amsterdammers tegen FC Twente. Hij zit regelmatig op de tribune bij wedstrijden van Twente, omdat zijn zoon Sem bij die club speelt.

Op beelden van ESPN was te zien dat Steijn in de aanloop naar de wedstrijd teammanager Jan Siemerink omhelsde. “Ja, het is natuurlijk een opmerkelijk verhaal”, zei presentator Jan Joost van Gangelen van ESPN. “Steijn gaat natuurlijk kijken naar zijn zoon Sem, die gewoon in de basis staat bij Twente. Dat zal voor Maurice Steijn ook gek zijn.”

Artikel gaat verder onder video

Steijn werd nog niet eerder gesignaleerd in de Johan Cruijff ArenA na zijn ontslag op 23 oktober vorig jaar. “Ik kwam hem net even tegen toen hij op het parkeerdek liep. ‘Ja, je gaat toch voor je kind kijken’, zei hij toen. Het zullen dubbele gevoelens zijn.”

Het duel tussen Ajax en FC Twente begint zondag om 16.45 uur. De opstellingen vind je in dit artikel.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Aad de Mos: 'Hij moet trainer van Ajax worden, helaas heeft hij één ding tegen zich'

Aad de Mos benoemt de ideale trainer voor Ajax. "Maar die jongen heeft één ding tegen, helaas."