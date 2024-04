John van 't Schip verrast met opstelling en zet lichtpuntje van Ajax op de reservebank

John van 't Schip heeft de opstelling van Ajax voor het duel tegen FC Twente in de Eredivisie bekendgemaakt. De Amsterdammers treden aan met Brian Brobbey in de spits. De aanvaller lag wegens een blessure een tijdje uit de roulatie, maar maakt tegen de nummer drie van Nederland zijn rentree in de basis. Het gaan ten koste van , die net als Anton Gaaei en Benjamin Tahirovic op de bank begint.

John van ’t Schip liet vrijdag op de persconferentie al weten dat Brobbey fit genoeg is om aan het duel met FC Twente in Amsterdam te beginnen. Dat blijkt inderdaad zo te zijn, want de spits van de Amsterdammers begint na een vervelende hamstringblessure weer in de basis. De terugkeer van Brobbey in de basiself van Van 't Schip betekent dat Mika Godts het moet doen met een plek op de bank. De jonge Belg maakte in de afgelopen weken indruk, maar moet zijn plaats afstaan aan de topschutter van Ajax.

Van 't Schip leek op voorhand vast te houden aan de namen met wie de coach tegen Feyenoord in de basis begon, maar heeft besloten zijn opstelling toch nog te wijzigen. Gaaei is zijn basispelk kwijtgeraakt en begint op de bank, terwijl Josip Sutalo in de basis begint. Branco van den Boomen, vorige week als invaller nog uiterst ongelukkig tegen Feyenoord, neemt op het middenveld de plek van Tahirovic over.

FC Twente moet het zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA doen zonder Michal Sadilek, die de wedstrijd tegen de Amsterdammers wegens een blessure moet laten schieten. Het biedt kansen voor Carel Eiting, die tegen de club waar hij de gehele jeugdopleiding doorliep in de basis mag beginnen. Ajax-huurling Youri Regeer begint ook in de basis bij de Tukkers.

Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Sutalo, Kaplan, Hato; Taylor, Van den Boomen, Mannsverk; Hlynsson, Bergwijn; Brobbey.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Regeer, Hilgers, Pröpper, Smal; Kjølø, Eiting, Steijn; Rots, Van Wolfswinkel, Vlap.