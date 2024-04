Marijn Beuker en Kelvin de Lang duiken op bij Eredivisie-wedstrijd en komen mogelijk van koude kermis thuis

Kelvin de Lang en Marijn Beuker zijn zondagmiddag aanwezig bij de wedstrijd tussen NEC en AZ. De technisch manager en de directeur voetbal van Ajax werden in beeld gebracht door ESPN.

Tien minuten na de pauze kwamen de twee beleidsbepalers van Ajax in beeld. Mogelijk zijn ze in Nijmegen om verdediger Philippe Sandler in actie te zien. Eerder op de zondag meldde journalist Mike Verweij dat Ajax en PSV belangstelling hebben voor de verdediger; de club uit Amsterdam zou het meest concreet zijn.

Als De Lang en Beuker inderdaad voor Sandler zijn afgereisd naar Nijmegen, dan zijn ze van een koude kermis thuisgekomen. De seizoensuitblinker raakte halverwege de eerste helft immers geblesseerd aan zijn hamstring en moest vervangen worden door Mathias Ross.

Analist Kees Luijckx van ESPN weet dat het niet de eerste blessure is voor Sandler. "Tot nu is dat wat zijn ontwikkeling nog een beetje in de weg heeft gestaan. Dit is pijnlijk, heel vervelend voor hem. Het is natuurlijk wel een punt waar clubs zich zorgen over maken bij hem."

Bezoek uit Amsterdam op de tribune bij N.E.C. - AZ 👀 pic.twitter.com/34NQ71NPuC — ESPN NL (@ESPNnl) April 28, 2024

