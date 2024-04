Twente kan voorronde Champions League ruiken na zege op kampioen gelijke spelen

FC Twente heeft zich met een overwinning op Almere City hersteld van de nederlaag bij Ajax van tien dagen geleden. De ploeg van trainer Joseph Oosting nam in de eigen Grolsch Veste een 2-0 voorsprong door treffers van (zijn eerste in de Eredivisie) en . Twente zag de bezoekers daarna via nog wel wat terugdoen, maar vlak voor tijd gooide de wedstrijd in het slot: 3-1. Met nog drie wedstrijden te spelen stevenen de Tukkers daardoor nog altijd hard op het ticket voor de voorrondes van de Champions League af.

Na tien minuten spelen werd FC Twente voor het eerst gevaarlijk. Sem Steijn beproefde zijn geluk, maar Nordin Bakker had een redding paraat. Bij de daaropvolgende hoekschop was het alsnog raak voor de Tukkers. De bal werd teruggelegd op Kjølø, die van ver uithaalde. Ondanks dat zijn schot houdbaar leek, greep Bakker niet adequaat in en viel de bal binnen in de korte hoek. Na de goal viel er weinig te genieten in de Grolsch Veste. Almere City heeft doelman Lars Unnerstall niet eenmaal getest in de eerste helft. Ook Twente had moeite om kansen te creëren en werd alleen via Steijn nog een keer gevaarlijk. De aanvallende middenvelder miste een grote kans en vervolgens vlagde de grensrechter onterecht voor buitenspel. De bal kwam namelijk niet van een Twente-speler maar van een speler van Almere.

Artikel gaat verder onder video

De ploeg Joseph Oosting kwam sterk uit de kleedkamer en nam het doel van Almere een aantal keer onder vuur. Dit leverde uiteindelijk de 2-0 op via Steijn. Het doelpunt werd aanvankelijk afgekeurd wegens buitenspel, maar opnieuw kwam de bal van een Almere City-speler richting Steijn. Dit keer schoot hij de bal wel binnen en werd het doelpunt alsnog goedgekeurd door de VAR. Twente bleef veruit de bovenliggende partij tegen Almere, dat maar geen vuist kon maken. Via Michal Sadilek en Ricky van Wolfswinkel was Twente een aantal keer dichtbij een derde treffer alvorens Almere geheel tegen de verhouding in iets terugdeed via Kornelius Hansen. Nadat Sadilek een grote kans om zeep hielp kon Almere ontsnappen uit de counter. Hansen haalde vervolgens onverwachts uit met de buitenkant van de voet en de bal vloog achter Unnerstall in het doel. Dichtbij de gelijkmaker wist de ploeg van Alex Pastoor niet te komen en vlak voor tijd werd de wedstrijd beslist. Daan Rots kon na een counter alleen op de doelman af en schoof de bal rustig langs Bakker in het doel.

Door deze overwinning vergroot Twente het gat met AZ, dat zondag in actie komt tegen NEC, naar acht punten. Bovendien kan Ajax, nu vijfde op de ranglijst, Twente officieel niet meer achterhalen en is de club dus al zeker van de vierde plaats en daarmee de groepsfase van de Europa League. Volgende week spelen Twente en AZ tegen elkaar in Alkmaar en dan kunnen de Tukkers de derde plaats definitief veiligstellen. Almere City verliest vanavond, maar het moet nog heel gek gaan lopen wil het zich niet gaan handhaven in de Eredivisie. Het gat met RKC, dat de zestiende plek die play-offs zou betekenen momenteel bezet, bedraagt nog altijd negen punten.