Van Nistelrooij staat open voor nieuwe uitdaging: ‘Daar ben ik naar op zoek in het ideale plaatje’

Ruud van Nistelrooij staat open voor een nieuwe uitdaging als trainer. Dat hoeft van hem niet op het hoogste niveau te zijn, zolang hij maar goed past binnen het project van de club.

“Een hele goede technisch directeur is gewoon super belangrijk”, geeft Van Nistelrooij aan in gesprek met RTL. “Dat wil niet zeggen dat dat het allerhoogste niveau moet zijn, dat kan op alle niveaus zijn. Dat kan ook binnen een competitie een middenmoter zijn, dat maakt mij niet uit.”

Voor Van Nistelrooij is het belangrijk dat zijn werkwijze goed aansluit met het project dat loopt bij een club. “Als je weet dat je met iemand gaat samenwerken, bij een club gaat werken waar al een periode een beleid is gevoerd, waar een weg is ingeslagen en waar je als trainer bij past. Dat is waar ik naar op zoek ben in het ideale plaatje. Uiteindelijk ga je kijken wat er komt en heb je gewoon heel veel zin om aan de slag te gaan op het veld.”

Van Nistelrooij begon zijn carrière als hoofdtrainer op het hoogste niveau met PSV, waar hij tijdens seizoen 2022/23 werkzaam was. Vlak voor de laatste wedstrijd van het seizoen besloot hij te vertrekken uit Eindhoven. Sindsdien zit hij zonder club thuis. Inmiddels is hij klaar om weer aan de slag te gaan. Onlangs baarde hij nog opzien nadat naar buiten kwam dat de oud-spits persoonlijk met FC Twente-middenvelder Sem Steijn aan de slag is gegaan om diens trap te verbeteren.

