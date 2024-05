Bas Nijhuis doet opmerkelijke onthulling, Johan Derksen voorziet negatieve gevolgen voor arbiter

Bas Nijhuis heeft er zelf voor gezorgd dat de rode kaart die hij gaf aan Excelsior-verdediger werd geseponeerd door de aanklager van de KNVB. “Ik heb zo'n strafrapport gemaakt waarvan ik wist: dat wordt vrijspraak", zo vertelt de scheidsrechter.

Tijdens Vandaag Inside komt de rode kaart ter sprake en presentator Wilfred Genee kan het niet laten om een plaagstootje uit te delen aan de arbiter. “Ben je nu van plan elke week rood te geven?”, vraagt Wilfred Genee. “Ik zit helemaal in een nieuwe fase”, reageert Nijhuis lacherig, waarna ook Johan Derksen inhaakt. “Je laat je toch niet gek maken door de scheidsrechterscommissie hè? En ook niet door de VAR toch? Bassie is de baas, niet de VAR!”, aldus Derksen.

Nijhuis blikt aan de bar even terug op de rode kaart van Horemans. “Ik kwam aan de kant, zag de beelden en zei ook twee keer: hij speelt de bal, kom op zeg en daarna komt hij op de kuit. Dan kom je daar en dan krijg je dus zes keer achter elkaar bam, bam, bam en ik dacht: wat moet ik nou?” Ik ben meegegaan met rood, maar dan kom je na afloop in de kleedkamer en dan zit je er rustig naar te kijken en dan denk je: het is wel rood, maar ik heb rood gegeven voor de uitkomst en niet voor die tackle.”

Hij was na afloop dan ook van mening dat Horemans er niets aan kon doen. "Toen heb ik zo'n strafrapport gemaakt waarvan ik wist: dat wordt vrijspraak. Ik heb zelfs tegen Excelsior gezegd: zet dit er maar in, dan gaat het wel goed. Dus ik heb zelf mijn eigen rode kaart weggeschreven”, aldus Nijhuis, waarna Derksen lachend reageert: “Dat is heel nobel en we wensen je heel veel succes in de eerste divisie!”

Valentijn Driessen vraagt zich af waarom Nijhuis zijn oren zo laat hangen naar de VAR. “Het is makkelijk praten als je daar niet zit en je staat daar voor dat scherm. Je weet dat hij de bal heeft gespeeld, maar als je daarna die loop continu krijgt op die kuit en de uitkomst ziet, dan ga je er in mee. Het is heel lastig als je er niet hebt gestaan, maar ik had er niet in mee moeten gaan. Maar goed, dat gebeurt wel eens”, besluit Nijhuis.

