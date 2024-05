Gullit: 'Iedereen schuift hem bij Oranje altijd naar voren, maar waarop is dat gebaseerd?'

Volgens Ruud Gullit missen we bij het Nederlands elftal momenteel vooral bepalende speler, types als Toni Kroos. wordt vaak gerekend tot dit soort spelers, maar hij liet zich volgens de analist te weinig gelden tijdens het afgelopen WK.

Gullit denkt dat de verwachtingen bij de Oranje-fans voor het komende toernooi niet al te hoog mogen liggen, zo geeft hij aan tijdens zijn column in de Telegraaf. "Bij samenkomst van het Nederlands elftal voor het Europees kampioenschap in Duitsland volgende maand viel op dat aanvoerder Virgil van Dijk de verwachtingen temperde. Terecht, Van Dijk was gewoon heel realistisch. Dat is zijn rol en dat doet hij goed." Volgens de voetballegende zitten er grote verschillen tussen de huidige Nederlandse selectie en die van 1988, waarin Oranje het EK won. "De sterren waren ons gunstig gezind, met veel spelers die op het hoogste Europese niveau belangrijk waren."

Artikel gaat verder onder video

In de huidige voorselectie ontbreekt het op sommige plekken simpelweg aan kwaliteit, zo stelt Gullit. "Het Oranje van Ronald Koeman heeft verdedigers die op het hoogste niveau presteren, maar in de voorhoede lopen jongens die het niet gered hebben, op weg zijn naar de top, kampen met blessures en soms vaker op de bank zitten dan in de basis staan."

Maar niet alleen in de voorhoede kun je moeilijk spreken van wereldklasse, ook op het middenveld worden er bepaalde kwaliteiten gemist. "Voor het middenveld heeft Nederland de beschikking over goede spelers, maar de top van Europa… We missen bepalende spelers. Iemand zoals Toni Kroos. In ons land wordt dan altijd Frenkie de Jong naar voren geschoven. Het is vervelend om te zeggen, maar waarop is dat gebaseerd? Op het WK in Qatar hebben we hem te weinig gezien. Nu komt hij terug van een blessure, wat het extra lastig maakt."

Gullit kan genieten van Frenkie de Jong, maar denkt ook dat er nog een stuk meer in het vat zit bij het nationale elftal. "Ik denk dat hij het qua spel in zich heeft. Hij kan een geweldige speler zijn, maar voorlopig kunnen we alleen maar hopen dat hij die rol van Kroos bij Duitsland oppakt bij Oranje. Het vraagt om een bepaalde persoonlijkheid. Of hij dat in zich heeft, moeten we nog zien. Bij het WK hoopten we ook op De Jong en Memphis Depay, maar het was tot de kwartfinale tegen Argentinië uiteindelijk Cody Gakpo die het verschil maakte."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jansma: ‘Ik ga iets geks zeggen: ik ben fan en verwacht hem in de basis op het EK’

Kees Jansma weet wie hoe dan ook moet spelen op het EK bij Oranje.