Spaan ziet systeemwijziging bij Ajax vooral voor één speler heel goed uitpakken: 'Technisch prachtig'

was dit seizoen regelmatig het mikpunt van kritiek bij een deel van de Ajax-aanhang, maar heeft inmiddels de smaak te pakken. De middenvelder blonk uit in de thuiswedstrijd tegen FC Twente, verzorgde een assist tegen Excelsior en had afgelopen zondag op bezoek bij FC Volendam met twee doelpunten een groot aandeel in de 1-4 overwinning. Henk Spaan ziet dat de systeemwijziging door John van ’t Schip vooral voor Taylor erg goed heeft uitgepakt.

Na de dubbele ontmoeting met FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de UEFA Conference League wist Van ’t Schip genoeg. Ajax kwam weliswaar als winnaar uit de strijd, maar dat gebeurde met meer geluk dan wijsheid. De Noren kregen in zowel de heenwedstrijd als return kans op kans. Het was voor Van ’t Schip de bevestiging dat hij zijn elftal in een ander systeem de wei in moest sturen. Op bezoek bij AZ trad Ajax voor het eerst aan in een systeem met vijf verdedigers. Van ’t Schip hield daar lang aan vast, tót de tweede helft van de thuiswedstrijd tegen FC Twente.

Ajax kwam in de eerste helft slecht voor de dag en was aan de bal machteloos. Van ’t Schip besloot het in de tweede helft over een andere boeg te gooien en keerde terug naar het vertrouwde systeem met vier verdedigers, drie middenvelders en drie verdedigers. Taylor ruilde de wingback positie in voor een plek op het middenveld. De systeemwijziging en vooral de ‘nieuwe’ positie hebben voor Taylor uitstekend uitgepakt. “Het eerste doelpunt van Taylor was technisch prachtig. Met links stuurde hij de bal naar de bovenhoek van het Volendammer doel”, beschrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten in Het Parool het doelpunt waarmee Taylor in Volendam de score opende en bewees dat hij in goeden doen is.

Dat ziet ook Spaan. “Nu Ajax speelt met een ‘dubbele zes’ en Taylor vooruit kan voetballen, geeft hij meer assists en gaat hij scoren. Volgens mij hebben zijn positie en basisplaatsen in het team van Jong Oranje flink bijgedragen aan een groeiend zelfvertrouwen”, zo denkt Spaan. Taylor speelde tot op heden vier interlands voor het ‘grote’ Oranje, maar meldde zich in de voorbije interlandperiodes bij Jong Oranje. Hij heeft een belangrijke rol in de kwalificatie voor het Europees Kampioenschap en droeg in maart nog de aanvoerdersband tegen Jong Noorwegen. “Bij Ajax zakte op een zeker moment iedereen door het ijs, bij Jong Oranje kregen de internationals, ook door gesprekken met Lee-Roy Echteld, het vertrouwen en de tactische kadrering die bij de club achterwege bleven. Niet alleen Taylor, maar ook jongens als Van Bommel en Rensch hadden baat bij deze relatieve luwte.”

Gravenberch

Spaan verbaast zich dan ook over het feit dat Ryan Gravenberch vorig jaar een uitnodiging voor Jong Oranje weigerde. De middenvelder verruilde Bayern München afgelopen zomer voor Liverpool, maar komt er ook in Engeland nog niet écht aan te pas. Hij maakte onlangs wél een goede indruk tegen West Ham United, maar dat was volgens Spaan dan ook de eerste wedstrijd waarin de voormalig Ajacied bewees op dit niveau mee te kunnen komen. “Het maakte de weigering van Gravenberch om zich bij Reiziger (bondscoach Jong Oranje, red.) te melden des te onverstandiger. Vorige week speelde hij tegen West Ham voor het eerst op Premier League-niveau.”

