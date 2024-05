Santiago Giménez trouwt met Fer Serrano, maar nodigt opvallende gast uit

en Fer Serrano zijn afgelopen weekend in het huwelijksbootje gestapt. De Mexicaanse spits was al een tijdje verloofd met de actrice, maar inmiddels is het koppel echt getrouwd. Op die bruiloft was in Mexico was een opvallende gast aanwezig: technisch en algemeen directeur Dennis te Kloese van Feyenoord.

Dat schrijft Voetbal International maandagochtend. Volgens het medium verblijft Te Kloese op het moment van schrijven in Mexico en vierde hij de bruiloft van Giménez, de spits die hij naar Feyenoord haalde, mee. Hij was niet de enige Feyenoorder die aanwezig was, want ook Alireza Jahanbakhsh - een van de beste vrienden van de Mexicaan bij Feyenoord - was aanwezig op de trouwdag.

Artikel gaat verder onder video

Dat Te Kloese aanwezig was in Mexico, is opvallend. Het komt niet vaak voor dat bestuursleden op dergelijke gelegenheden van voetballers aanwezig. Het onderschrijft de goede band die de bestuurder heeft met de Mexicaans international. Daarnaast laat het zien dat Te Kloese in de zoektocht naar een opvolger van Arne Slot bij Feyenoord alles onder de controle heeft.

Momenteel valt in Denemarken de naam van Brian Priske veel. De trainer van Sparta Praag zou in de buurt zijn van een akkoord met Feyenoord. VI meldt dat de Deense oefenmeester inderdaad hoog op de shortlist van Feyenoord staat en de berichtgeving wordt intern niet ontkend. Priske staat er goed op in Rotterdam-Zuid, weet VI.