Giménez kreeg bijzonder bezoek na goede prestaties: ‘Heb hem altijd bewonderd’

wist dit seizoen met Feyenoord beslag te leggen op de KNVB Beker en eindigde in de competitie op een tweede plek achter PSV. De landstitel werd dan niet geprolongeerd, toch heeft Feyenoord volgens de Mexicaan een goed seizoen achter de rug. Zelf kende Giménez met 23 doelpunten in de Eredivisie ook een uitstekend seizoen en dat leverde hem een ‘bijzonder’ bezoek op van Mexico-icoon Hugo Sánchez.

“De bekerwinst was een van de hoogtepunten in mijn carrière, absoluut”, blikt Giménez in gesprek met Feyenoord Magazine terug op het afgelopen seizoen. “Extra speciaal was dat mijn familie aanwezig was. Zij komen over voor elke belangrijke wedstrijd, zoals ook voor ons kampioensduel vorig jaar”, vervolgt Giménez, die ook over zijn eigen prestaties tevreden is. “Ik heb méér gescoord en ook meer assists gegeven dan vorig seizoen.”

Artikel gaat verder onder video

Ook was de Mexicaanse aanvaller tweemaal trefzeker bij zijn Champions League-debuut tegen Lazio Roma. Het heeft hem zelfs nog een leuk souvenirtje opgeleverd. “Spelen op dat podium was inderdaad een droom die ik als jongetje al had en die is werkelijkheid geworden. Het was een onvergetelijke ervaring. De sfeer in het stadion, mijn vriendin die erbij was… Ik heb de wedstrijdbal meegenomen naar huis. Omdat het geen hattrick was, heb ik mijn teamgenoten de bal niet laten signeren, maar dat maakt hem niet minder mooi.”

Volgens Giménez kwam Feyenoord ‘iets tekort’ om de landstitel te prolongeren, maar dat lag volgens hem vooral aan PSV. “Zij hebben gewoon een ontzettend goed seizoen gehad. Maar wij hebben ook prima gedraaid. Voor een nummer 2 van de competitie hebben we heel veel punten behaald. En we hebben ons opnieuw gekwalificeerd voor de Champions League en hebben de beker gewonnen, vergeet dat niet. Iedere voetballer droomt van het spelen van finales, de finale tegen N.E.C. was er weer eentje en ik ben ontzettend blij dat die droom is uitgekomen.”

De 23-jarige Giménez kende een uitstekende eerste seizoenshelft, waarna oud-voetballer Hugo Sánchez op bezoek kwam in Rotterdam om de Feyenoord-spits te interviewen. “Dat was geweldig”, blikt hij terug op het bezoek. “Ik heb hem altijd bewonderd, als kind en ook als voetballer. Voor ons Mexicanen is hij de beste voetballer aller tijden. Hij heeft meer dan driehonderd keer gescoord, was vijf keer topscorer van Real Madrid. Dat is historisch, dus als zo iemand voor mij naar Nederland komt, is dat bijzonder.”

