'Pavlidis en Giménez op vijfkoppige verlanglijst Italiaanse topclub'

Pavlidis was afgelopen seizoen liefst 29 keer trefzeker in de Eredivisie, waardoor de Griekse spits van AZ aan het eind van het seizoen samen met PSV-aanvalsleider Luuk de Jong bovenaan de topscorerslijst prijkte. Giménez voerde die lijst na een bijzonder productieve eerste seizoenshelft juist nog aan, maar omdat zijn productie na de winterstop enigszins stokte eindigde de Mexicaan uiteindelijk op 23 goals. Overigens is Giménez niet de enige Feyenoorder die in het vizier van AS Roma is verschenen: vorige week werd duidelijk dat ook Igor Paixão in beeld is bij de club die de Rotterdammers de afgelopen drie seizoenen dwarszat in Europees verband.

Volgens La Gazzetta dello Sport zijn behalve Pavlidis en Giménez ook Simon Banza (SC Braga) en Arnaud Kalimuendo (Stade Rennais) in de race om de positie van Lukaku in het elftal van trainer Daniele De Rossi te gaan vervullen. Corriere dello Sport voegt daar de naam van de Canadees David aan toe, wat zou betekenen dat er in totaal vijf spitsen op de verlanglijst van de club prijken. De roze sportkrant schrijft dat de komst van Banza (27) vooral gewenst wordt door de nieuwe sportief directeur Florent Ghisolfi, die de aanvaller kent uit hun gezamenlijke periode bij RC Lens. Banza was afgelopen seizoen flink op schot namens Braga, waarvoor hij in de Portugese competitie 21 keer scoorde. Zijn prijskaartje van naar verluidt 20 miljoen euro is weliswaar fors, maar zijn huidige salaris van ongeveer een half miljoen euro per seizoen zou hem een interessante optie voor de Romeinen maken.

Benfica

De Italiaanse journalist Matteo Moretto, verbonden aan het Spaanse Relevo, schrijft op X dat de toekomst van Pavlidis vermoedelijk in Portugal ligt. "Benfica en AZ zijn in vergevorderde onderhandelingen", weet Moretto, die schrijft dat er een bod van 17 miljoen euro, plus nog eens twee miljoen aan bonussen, op tafel ligt. "De afstand tussen beide partijen is minimaal, er wordt naar een akkoord toegewerkt."

