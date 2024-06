'Igor Paixão kan enorm gevoelige overstap maken naar buitenlandse rivaal van Feyenoord'

lijkt een zeer gevoelige overstap te kunnen maken van Feyenoord naar AS Roma. De Braziliaanse buitenspeler heeft volgens meerdere Italiaanse media zichzelf in de kijker gespeeld bij de Italiaanse grootmacht. Paixão zou dan onder Daniele De Rossi komen te spelen, die dit jaar met zijn selectie niet hoger eindigde dan de zevende plek.

Feyenoord en AS Roma zijn nu niet bepaald de grootste vriendjes. Zowel op het veld als buiten het veld hebben de twee clubs een flinke hekel aan elkaar. Een overstap van de Braziliaanse buitenspeler zal hem dus waarschijnlijk niet in dank worden afgenomen. Hoe serieus de interesse van de ploeg uit de Italiaanse hoofdstad is, is nog niet bekend. De buitenspeler heeft een contract tot medio 2027 getekend bij Feyenoord.

De twee ploegen kwamen elkaar onlangs weer tegen in de Europa League. Naar verluidt heeft Paixão zichzelf tijdens die wedstrijd in de kijker weten te spelen bij Roma. De heenwedstrijd in De Kuip eindigde in 1-1, en ook in het Stadio Olimpico kwamen beide ploegen eenmaal tot scoren. Op penalty’s verloor Feyenoord met 4-2 van de club met spelers als Romelu Lukaku, Paulo Dybala en Rick Karsdorp.

