Antwerp richt pijlen op Eredivisie-smaakmaker en wil NEC dwarszitten op de transfermarkt

NEC moet er serieus rekening mee houden dat het na de zomer niet meer terugziet in Nijmegen. De aanvallende middenvelder maakte dinsdag weliswaar bekend na dit seizoen definitief te vertrekken bij Maccabi Haifa, maar maakt mogelijk een transfer naar Antwerp FC. Johan Inan van het Algemeen Dagblad meldt dinsdagmiddag dat de regerend kampioen van België ‘serieuze pogingen’ onderneemt om Chery voor de neus van NEC weg te kapen.

Chery verruilde FC Groningen in de zomer van 2015 voor Queens Park Rangers en belandde vervolgens na een kleine twee jaar in China te hebben gevoetbald in augustus 2019 bij Maccabi Haifa. Die club verruilde hij begin dit jaar op huurbasis voor NEC en die stap heeft uitstekend uitgepakt. Chery kwam tot op heden vijftien keer in actie voor de Nijmegenaren, goed voor vijf doelpunten en twee assists. De linkspoot had maandagavond met twee doelpunten nog een groot aandeel in de 0-3 overwinning bij Excelsior.

NEC hoopt Chery ook na de zomer nog tot de beschikking te hebben, maar diens goede prestaties in Nijmegen blijven niet onopgemerkt. Volgens Inan heeft Antwerp FC z’n pijlen gericht op de voormalig speler van ook onder meer FC Emmen en ADO Den Haag. “Ook NEC is al enige tijd in onderhandeling met Chery over een langer verblijf. Het lukte de Nijmeegse club echter nog niet om de winterse voltreffer voor komend seizoen vast te leggen. Daar wil Antwerp, de club van scheidend coach Mark van Bommel die donderdag de Belgische bekerfinale speelt, nu van profiteren”, zo klinkt het.

Chery speelt dit seizoen nog minstens twee wedstrijden voor NEC. De formatie van coach Rogier Meijer neemt het in de laatste twee speelronden van de reguliere competitie op tegen Feyenoord en NEC. Het is nog volop in de race voor de vijfde plaats, die momenteel in handen is van Ajax. De achterstand op de Amsterdammers is echter slechts twee punten. Mocht NEC op de vijfde plaats eindigen, dan gaat het rechtstreeks Europa in. De Nijmegenaren zijn sowieso al zeker van deelname aan de play-offs voor Europees voetbal.

