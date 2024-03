Sneijder hoorde opvallend geluid uit kamer Promes en Depay: 'Ik ging naar binnen, Memphis liep boos weg'

Wesley Sneijder heeft maandagavond bij Veronica Offside een anekdote verteld over zijn tijd bij het Nederlands elftal. De recordinternational wees en eens terecht, toen de twee aanvallers werkten aan een muzieknummer.

Bij Veronica Offside werd maandagavond de aanhoudende steun van Depay aan Promes besproken. Sneijder zei eerder deze maand al dat zijn beeld van Promes ‘niet veranderd’ is na diens veroordelingen en snapt dus ook dat Depay achter hem blijft staan. De KNVB is daar wat minder blij mee: directeur Nigel de Jong ging al in gesprek met Depay en mogelijk doet bondscoach Ronald Koeman binnenkort hetzelfde. Zij willen dat de focus ligt op het voetbal en dat kan Sneijder wel begrijpen.

“Ik heb dit meegemaakt bij het Nederlands elftal”, vertelde Sneijder. “Ze waren bezig met muziek. Dat vonden ze een stukje ontspanning rondom de wedstrijden en de trainingen. Zoals wij een potje gingen kaarten, gingen zij muziek maken. Dat moet je accepteren. Maar het gebeurde een keer dat er op de dag voor een wedstrijd keiharde muziek uit een van de kamers kwam. Ik ging even kijken. Ze waren een liedje aan het maken. Dat wilden ze de volgende dag gaan uitbrengen.”

Sneijder voelde zich genoodzaakt om er wat van te zeggen. “Toen heb ik wel even gezegd: jongens, volgens mij spelen we morgen een wedstrijd, doe het dan even ná de interlandperiode. Daar luisterden ze wel naar. In het begin niet, toen zeiden ze: ‘Waarom, dit moet toch kunnen?’ Het moet ook kunnen, maar niet als je een wedstrijd hebt. Memphis liep boos weg, maar kwam ’s ochtends bij het ontbijt naar me toe en zei: ‘Wes, je hebt helemaal gelijk.’ Het nummer werd die dag ook niet uitgebracht.”

Video: Wesley Sneijder had een gesprek met Memphis: 'Uiteindelijk liep hij boos weg...'