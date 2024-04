John van den Heuvel over uitlevering Promes: ‘Iedereen voelt aan dat hij een spelletje speelt’

John van den Heuvel heeft zich bij RTL Boulevard uitgelaten over de situatie rondom . De voetballer zit al anderhalve maand vast in Dubai, waar hij in beroep is gegaan tegen zijn uitlevering naar Nederland. Van den Heuvel denkt dat Promes een ‘spelletje speelt’ om uitlevering naar Nederland te voorkomen.

Dat heeft alles te maken met een eerder misdrijf in Rusland, waar Promes eveneens op de opsporingslijst zou staan wegens belastingontduiking. Rusland kan, net als Nederland, vragen om een uitlevering. De gevolgen zouden in Rusland echter stukken kleiner zijn dan in Nederland. “Quincy Promes zit onder geen fijne omstandigheden vast, dus de vraag is hoe lang hij die uitleveringsprocedure wil rekken”, zegt Van den Heuvel.

“Uiteindelijk denk ik dat het (de uitlevering, red) wel gaat gebeuren. Het kan zijn dat ook Rusland een uitleveringsverzoek gaat doen, waar hij belastingschuld heeft en waarschijnlijk een maand zou moeten zitten”, weet de misdaadverslaggever. “Iedereen voelt op zijn klompen aan het een spelletje is, en daar moet Rusland ook nog maar aan zien mee te werken”, sluit Van den Heuvel het onderwerp af.

Promes is in Nederland in twee aparte strafzaken veroordeeld tot celstraffen. In de eerste, een steekincident op een familiefeest in Abcoude waarbij zijn neef het slachtoffer was, sprak de rechtbank vorig jaar al een straf van 1,5 jaar uit. Begin dit jaar kwam daar een straf van zes jaar overheen voor de betrokkenheid van de 60-voudig international bij de invoer van twee grote partijen harddrugs, waarvan eentje kon worden onderschept.

