Dit is de nieuwe vriendin van Quincy Promes: vijf miljoen volgers op Instagram

heeft een nieuwe vriendin, zo meldt Shownieuws. Het programma maakt bekend dat Promes samen is met de Amerikaanse rapper Tabatha Robinson, beter bekend als DreamDoll.

Robinson plaatste op sociale media een video met Promes, met de tekst ‘mijn liefde’. De video is volgens Evert Santegoeds gemaakt in Dubai. “Zij is nu de vrouw in het leven van Promes. Ze is niet te benijden, want hij zit vast in Rusland”, zegt Evert Santegoeds in het programma. “Er zijn foto’s verschenen van deze Tabatha met Promes in Dubai, een van de weinige landen waar hij naartoe kan. Spartak Moskou had daar een trainingskamp.”

Promes is niet meer samen met Jamie, met wie hij jarenlang een relatie had. Zij hebben samen drie kinderen. “Die woonden met hem in Amsterdam, Dubai en Sevilla. Maar met deze foto’s lijkt wel duidelijk dat dat over en uit is.” Robinson heeft vijf miljoen volgers op Instagram, onder wie Promes. Promes is in Nederland veroordeeld voor het neersteken van zijn neef (anderhalf jaar) en betrokkenheid bij de invoer van cocaïne (zes jaar).