Openbaar Ministerie eist enorme celstraf tegen Quincy Promes

Het Openbaar Ministerie eist een enorme celstraf tegen voetballer . De huidige speler van Spartak Moskou, die in het verleden uitkwam voor onder meer FC Twente en Ajax, wordt verdacht van het invoeren van maar liefst 1326 kilo cocaïne. Als het aan het OM ligt verdwijnt de 50-voudig Oranje-international daarom voor negen jaar achter de tralies.

Dat schrijft het Algemeen Dagblad, dat aanwezig was toen de strafeis woensdag werd voorgelezen in de rechtbank in Amsterdam. Promes liet zijn gezicht - wederom - niet zien. Vanwege een eerdere veroordeling (achttien maanden cel) voor een geweldsincident waarbij zijn eigen neef het slachtoffer was, wil de voetballer niet het risico lopen gearresteerd te worden als hij voet op Nederlandse bodem zet. Zijn advocaat Robert Malewicz spreekt dat echter tegen: "Malewicz hield het bij de start van de zitting op ‘andere verplichtingen’ die de voetballer van Spartak Moskou heeft", schrijft het AD.

Promes en zijn medeverdachte (en tevens zijn oom) Marylio V. worden verdacht van betrokkenheid bij de invoer van twee partijen cocaïne, van respectievelijk 650 en 712 kilo. Die moesten via de haven van Antwerpen Europa binnenkomen, maar een van de twee werd onderschept. De krant citeert een bericht dat Promes via een 'versleutelde chatdienst' zou hebben verstuurd: 'Me hele winst was door de helft'. Promes ontkent echter dat hij betrokken is bij de invoer van de harddrugs en ook dat hij de afzender van bovengenoemd bericht is. V. zit overigens al langere tijd vast en hoorde woensdag een celstraf van acht jaar tegen zich eisen.

Internationaal gesignaleerd

Vooralsnog zit Promes 'veilig' in Rusland, dat geen uitleveringsverdrag met Nederland heeft. Begeeft hij zich buiten de landsgrenzen, dan loopt hij echter het risico opgepakt te worden: "Promes staat internationaal gesignaleerd, wat betekent dat hij overal ter wereld gearresteerd kan worden." Begin januari reisde hij wel met zijn club af naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar Spartak in Dubai een trainingskamp belegde. Hoewel dat land wél een uitleveringsverdrag met Nederland heeft, werd de speler daar echter niet in de kraag gevat. In de hoop om ook na zijn actieve loopbaan uit handen van justitie te kunnen blijven zou Promes ondertussen druk doende zijn om een Russisch paspoort te bemachtigen.