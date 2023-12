Veroordeelde Quincy Promes meldt zich op trainingskamp in Emiraten en loopt 'groot risico'

Spartak Moskou heeft zaterdagochtend bekend gemaakt dat ‘gewoon’ mee op trainingskamp gaat naar de Verenigde Arabische Emiraten. Dit is opvallend, want de in Nederland veroordeelde Promes loopt in het Midden-Oosten een risico om opgepakt te worden.

Volgens het Algemeen Dagblad kunnen de VAE in Nederland gezochte criminelen oppakken en uitleveren. De nummer vijf van de Russische competitie vertrekt op 22 januari naar het steenrijke land om zich daar voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Spartak Moskou openbaarde zaterdag de lijst met spelers die meegaan, en daarop staat ook de naam van Promes.

De Russische club meldt dat Promes eerder dit jaar al eens in de Verenigde Arabische Emiraten is geweest. Dit ging onopgemerkt en het leverde geen enkel probleem op voor de oud-aanvaller van Ajax. De vraag is of dat ook zo zal zijn als Promes met Spartak meereist. De VAE kunnen op verzoek van Nederland gezochte criminelen oppakken en op het vliegtuig naar Nederland zetten.

Vorig jaar miste Promes alle winterse trainingskampen van Spartak Moskou. Twee keer reisde zijn ploeg af naar de Emiraten en één keer naar Turkije. Volgens Spartak bleef de Nederlander toen thuis om persoonlijke redenen. Zoals bekend is Promes in Nederland veroordeeld voor het neersteken van zijn neef, waarvoor hij anderhalf jaar de cel in moet. Daarnaast wordt de oud-international verdacht van het invoeren van honderden kilo’s cocaïne.