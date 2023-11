Neef Quincy Promes gaat 'deels' bekennen in cocaïne-zaak, mogelijk gevolgen voor ex-international zelf

Marylio V., de neef van én medeverdachte in de strafzaak omtrent de invoer van cocaïne, gaat in januari een 'deels bekennende' verklaring afleggen tegenover de rechtbank, zo schrijft het Algemeen Dagblad op basis van een voorbereidende zitting die dinsdag werd gehouden en waar zijn voorlopige hechtenis werd verlengd. De bekentenis zou ook negatieve gevolgen kunnen hebben voor Promes zelf. Ondertussen zou de speler van Spartak Moskou dichtbij het verkrijgen van de Russische nationaliteit zijn, wat hem uit handen van de Nederlandse justitie moet houden.

Promes en zijn neef worden ervan verdacht twee partijen cocaïne via de haven van Antwerpen naar Nederland te hebben willen smokkelen. In totaal werd bijna 1400 kilo van de harddrug onderschept; Promes ontkent echter dat hij betrokken is bij de illegale invoer. V. zou echter deels willen bekennen, al wilde hij dinsdag nog niet precies vertellen wát hij gaat toegeven. "Het zal niet over Promes gaan, riep hij er meteen bij. Hij erkende dat het nog puzzelen wordt, want zijn eigen bekentenis kan ook belastend zijn voor zijn neef Quincy", schrijft het AD. Het Openbaar Ministerie lijkt voldoende bewijs te hebben voor de betrokkenheid van Promes, waardoor een lange celstraf dreigt voor de 50-voudig Oranje-international.

In juni van dit jaar werd Promes door de rechtbank in Amsterdam al tot een celstraf van achttien maanden veroordeeld in een andere strafzaak. Die ging over het neersteken van een andere neef op een familiefeest in Almere. In eerste instantie werd de oud-speler van onder meer FC Twente en Ajax een poging tot doodslag en zware mishandeling ten laste gelegd, maar tijdens het proces werd de aanklacht verzwaard naar poging tot moord. Dat achtte de rechter echter niet bewezen, waardoor er achttien maanden uitrolde voor Promes, die in beroep is gegaan tegen de uitspraak.

Bovendien zit hij vooralsnog 'veilig' in Rusland, een land dat geen uitleveringsverdrag heeft met Nederland. Ondertussen doet Promes zelfs een poging om het Russisch staatsburgerschap te verkrijgen, al wordt dat door zijn advocaat Robert Malewicz uitgelegd als een initiatief van zijn werkgever. Zijn veroordeling in de eerdergenoemde mishandelingszaak vormt daarbij wel een complicerende factor, maar het AD citeert een Russische journalist die tóch een uitweg ziet: "Tot het vonnis van kracht wordt, dus pas ná een hoger beroep, wordt hij als niet veroordeeld beschouwd."