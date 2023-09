'Quincy Promes probeert politie om te kopen in Rusland, onderzoek gestart'

In Rusland gaan beelden rond van die zich druk maakt op een politiebureau. Volgens berichtgeving in een Russische Telegram-groep is Promes op eigen initiatief naar het politiebureau in Moskou gegaan, nadat hij hoorde dat enkele van zijn vrienden daar vastzaten.

De vrienden zaten vast op verdenking van drugsgebruik, zo klinkt het. Dat is in Rusland illegaal. Promes, die voor Spartak Moskou speelt, zou in een mix van gebroken Russisch en Engels hebben geprobeerd de plaatselijke politieambtenaren te overtuigen om zijn vrienden vrij te laten en ze zelfs hebben geprobeerd om te kopen.

Naar verluidt starten de Russische autoriteiten naar aanleiding van het filmpje een onderzoek naar een poging tot omkoping. Volgens het Russische medium Mash meldt Spartak in een reactie dat Promes niets heeft gedaan wat illegaal is en zou het incident zich al een jaar geleden hebben afgespeeld.