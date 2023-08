Neef van Quincy Promes krijgt zeer slecht nieuws tijdens zitting in Amsterdam

Quincy Promes was vrijdag niet aanwezig bij een inleidende zitting in de rechtszaak omtrent zijn vermeende betrokkenheid bij drugshandel. Wel was zijn neef Marylio V. aanwezig. Die kreeg te horen dat hij voorlopig vast blijft zitten.

Marylio V. lijkt volgens het Openbaar Ministerie onverbeterlijk als het om de smokkel van cocaïne gaat, zo schrijft NU.nl. De neef van Promes – overigens niet dezelfde neef als de persoon die door Promes zou zijn neergestoken op een familiefeest – werd in 2019 al eens veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar veroordeeld voor de invoer van 882 kilo cocaïne. Hij kwam echter al snel op vrije voeten en zou volgens justitie vrijwel direct na zijn vrijlating weer betrokken zijn geweest bij handel.

Artikel gaat verder onder video

Vrijdag vond een tweede zitting plaats in de rechtbank van Amsterdam in een rechtszaak die draait om partijen cocaïne van in totaal meer dan 1.300 kilo. Volgens het OM zijn Promes en zijn neef V. leidende figuren in deze zaak. V. werd in april van dit jaar aangehouden, net toen hij naar eigen zeggen zijn leven weer op de rit kreeg. Hij werkte aan het opstarten van zijn eigen bedrijf en was net vader geworden van zijn twede kind. V. en zijn advocaat Nihad El Farougu hoopten vurig dat hij vrijdag toestemming zou krijgen om vrijgelaten te worden uit zijn voorlopige hechtenis, maar daar ging de rechtbank niet in mee.

Volgens het Algemeen Dagblad wees de rechtbank ook het verzoek van V. af om Promes als getuige te mogen verhoren over zijn witwasverdenking. Promes zou als getuige kunnen bevestigen dat V. werkte voor de kledinglijn van Promes. Volgens de rechtbank kan Promes dat ook anderszins bevestigen. De zaak wordt op 31 oktober vervolgd met een nieuwe inleidende zitting; het is nog niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.