Driemaal is scheepsrecht voor FC Twente Vrouwen: kampioenschap is binnen na overwinning in De Grolsch Veste

FC Twente Vrouwen is zaterdagmiddag voor de negende keer kampioen geworden van de Eredivisie Vrouwen. De Tukkers wonnen in de eigen Grolsch Veste met 2-0 van laagvlieger Telstar en sleepten daarmee de titel binnen. Beide treffers kwamen op naam van Jaimy Ravensbergen, die na lang blessureleed terugkeerde in de basis.

De titelstrijd in de Azerion Vrouwen Eredivisie werd nog even spannend nadat FC Twente Vrouwen eerder met 2-2 gelijkspeelde bij FC Utrecht en met 2-0 verloor bij Fortuna Sittard. De voorsprong op Ajax Vrouwen bleef zodoende twee punten, waardoor de Amsterdammers op de slotdag mochten blijven hopen.

Driemaal was echter scheepsrecht voor de ploeg van trainer Joran Pot, want het defensieve Telstar werd in een moeizame wedstrijd met 2-0 opzijgezet. Voor het oog van zo'n vierduizend toeschouwers in De Grolsch Veste tikte Ravensbergen na een half uur van dichtbij binnen uit een corner. Even daarvoor werd een treffer van de teruggekeerde spits afgekeurd vanwege duwen. Kort na de openingstreffer maakte Ravensbergen ook de 2-0. Na rust kwam FC Twente Vrouwen verder niet in de problemen.

Ajax Vrouwen deed ondertussen op bezoek bij ADO Den Haag wat het moest doen en won met 1-3. Deze overwinning mocht door de overwinning van FC Twente Vrouwen dus niet baten voor Ajax. Wel kan de Amsterdamse ploeg het seizoen nog enigszins kleur geven door de KNVB Beker te winnen. Ajax Vrouwen speelt hierin op maandag 20 mei tegen Fortuna Sittard.

