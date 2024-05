Knotsgekke laatste speelronde op komst: Ajax mag dromen na nieuwe klap voor FC Twente

Met nog één wedstrijd te gaan is de strijd om het kampioenschap in de Eredivisie Vrouwen nog altijd niet beslist. FC Twente kreeg woensdagavond een nieuwe mogelijkheid om zich te kronen tot kampioen van Nederland, maar door de 2-0 nederlaag bij Fortuna Sittard én de 2-1 zege van Ajax op PSV kan het over anderhalve week nog twee kanten op. De Amsterdammers mogen dankzij de ontwikkelingen in de voorlaatste speelronde weer hopen op de landstitel.

FC Twente en Ajax maken er ook dit seizoen een ongekend spannende strijd van. Waar de Amsterdammers zich in het afgelopen seizoen op één punt voorsprong van FC Twente kroonden tot landskampioen, staan een jaar later de Tukkers er het beste voor. Ze kregen anderhalve week geleden in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht al de kans om de titel te pakken, maar bleven in de Domstad steken op een 2-2 gelijkspel. Dan maar op bezoek bij Fortuna Sittard. Maar FC Twente beleefde een zeer teleurstellende avond.

De ploeg van trainer Carin Bakhuis leek in de eerste helft de score te openen, maar dat feestje ging niet door wegens een vermeende overtreding. Fortuna Sittard en FC Twente zochten na 45 minuten de kleedkamers op met een 0-0 tussenstand en ook in het tweede bedrijf hielden ze elkaar lang in evenwicht. Twintig minuten voor tijd werd dan toch de ban gebroken. Niet door FC Twente, maar Tessa Wullaert van Fortuna schoot de Limburgers op een 1-0 voorsprong. Een flinke tik voor de bezoekers, die daarvan niet wisten te bekomen. Tien minuten later verdubbelde Féli Petra Delacauw de voorsprong voor de thuisploeg: 2-0 en daar bleef het uiteindelijk ook bij.

Op eigen kracht lukte het dus niet, maar er was voor FC Twente nóg een mogelijkheid om woensdag al kampioen te worden. Dan mocht Ajax niet winnen van PSV. De Amsterdammers openden echter al na zestien minuten de score via Nadine Noordam. Joëlle Smits maakte in de tweede helft gelijk namens PSV en dat was voor FC Twente voldoende geweest. Maar zover kwam het niet. Ajax trok dankzij een benutte strafschop van Sherida Spitse alsnog aan het langste eind: 2-1. Daardoor is het verschil tussen FC Twente en Ajax nu nog maar twee punten. FC Twente heeft het nog steeds in eigen hand, maar zal in de laatste wedstrijd tegen Telstar (thuis) wel echt een stuk beter voor de dag moeten komen. Want anders dreigt Ajax er op bezoek in Den Haag nog met de schaal vandoor te gaan.

De laatste speelronde in de Eredivisie Vrouwen staat voor zaterdag 11 mei op het programma. Ajax speelt negen dagen later de finale van de KNVB Beker tegen Fortuna Sittard, de nummer vier van de Eredivisie Vrouwen. Het verschil tussen Ajax en de Limburgers is echter veertien punten.

