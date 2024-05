Bas Sibum ontvangt prijs maar geeft zeer opvallend antwoord aan Fresia: 'Ik voel me k*t'

Bas Sibum is uitgeroepen tot Beste trainer van het Keuken Kampioen Divisie-seizoen 2023/24, maar kan daar op dit moment zelf nog niet echt van genieten. Doordat zijn ploeg, Roda JC, de belangrijke wedstrijd in de Euroborg verloor vorige week vrijdag, moeten de Limburgers nu in de play-offs spelen. De eerste wedstrijd is al met 3-1 verloren tegen NAC Breda, komende vrijdag is de return.

Als Fresia Cousiño Arias vraagt hoe Sibum zich voelt, antwoordt de coach heel eerlijk. “Nou Fresia, het is heel simpel, ik voel me kut. Ik moet ook wel zeggen, het is een beetje vreemd om hier te staan, na deze weken, Dick heeft ons net verslagen en zij zijn gepromoveerd. Peter Maes zit in de zaal, is kampioen geworden, dus het voelt een beetje gek.”

Ondanks dat het seizoen van Roda JC plots niet meer de goede kant opgaat, blijft Sibum het vertrouwen in zijn ploeg houden. “Het is simpelweg zo dat we nog niet klaar zijn. Ik geloof er nog heilig in. We hebben toch wel een bijzondere week achter de rug. Om dan hier in een keer zo te staan is wel wat apart”, besluit de coach van de Koempels.

