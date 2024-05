Treffer Van de Ven definitieve genadeklap voor Burnley, Luton Town moet hopen op wonder

Burnley is na één seizoen weer gedegradeerd uit de Premier League. De ploeg van trainer Vincent Kompany moest zaterdagmiddag winnen op bezoek bij Tottenham Hotspur om kans te blijven maken op handhaving, maar ging onderuit. Luton Town wist niet te winnen bij West Ham United en heeft een wonder nodig om het vege lijf te redden.

De mannen van Kompany begonnen goed aan de wedstrijd en kwamen zelfs op voorsprong in het Tottenham Hotspur Stadium. Na 25 minuten zorgde Jacob Bruun Larsen voor de 0-1 van Burnley, maar lang konden The Clarets hier niet van genieten. Nog geen zeven minuten later zorgde Pedro Porro op aangeven van Brennan Johnson voor de gelijkmaker.

In de 82ste minuut bezegelde Micky van de Ven het lot van Burnley. De Nederlander, die vrijdag uitgeroepen werd tot Speler van het Jaar bij Tottenham, schoof de bal knap binnen en bracht de score op 2-1. Door de nederlaag is Burnley na Sheffield United de tweede club die dit seizoen degradeert uit de Premier League.

Nummer achttien Luton Town zal moeten hopen op een wonder in de strijd tegen degradatie. Op bezoek bij West Ham United beleefde de ploeg een heerlijke start. Albert Sambi Lokanga kopte na slechts zes minuten de 0-1 tegen de touwen en dit was ook de ruststand. Zo'n tien minuten na rust kwam de ploeg van trainer David Moyes weer op gelijke hoogte door een treffer van James Ward-Prowse. Niet veel later maakte de Tsjechische middenvelder Tomas Soucek er 2-1 van.

Het slotakkoord kwam een kwartier voor tijd van George Earthy, die de 3-1 maakte. Door de nederlaag is Luton Town, dat vorig seizoen voor het eerst in de clubgeschiedenis promoveerde naar de Premier League, officieus gedegradeerd. The Hatters hebben drie punten achterstand op Nottingham Forest, dat zaterdagavond Chelsea ontvangt. Mocht Nottingham een resultaat weten te halen tegen Chelsea, dan is Luton Town officieel gedegradeerd.

