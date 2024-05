Derksen excuseert zich bij teruggekeerde tafelgast: ‘Ik heb er een hele week slecht van geslapen’

Olcay Gulsen maakte woensdagavond haar rentree bij Vandaag Inside, nadat ze enkele dagen afwezig was. Geruchten gingen dat de modeontwerpster niet welkom was, omdat ze onlangs de discussie aanging met Johan Derksen over Theo Maassen.

Gulsen sprak haar ongenoegen uit over BNNVARA, dat blijft vasthouden aan Maassen. Derksen is op zijn beurt juist fan van de cabaretier. Dit resulteerde vorige week in een felle discussie aan tafel bij Vandaag Inside. Wilfred Genee vraagt zich in de uitzending van woensdagavond af op Gulsen wel welkom is. De presentator doelt op het gerucht dat tafelgasten niet meer welkom zouden zijn bij VI na een aanvaring met Derksen.

