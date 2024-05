Reconstructie zaak Promes: zo werd de aanvaller betrapt op cocaïnesmokkel

De Provinciale Zeeuwse Courant heeft achterhaald hoe is betrapt als cocaïnesmokkelaar. De krant deed dit aan de hand van het vonnis van de rechtbank. De aanvaller werd in februari veroordeeld tot zes jaar cel voor het vergrijp.

In januari 2020 komt een enorm schip met tienduizend containers de haven van Antwerpen binnen. Een van de containers is van grote waarde voor Promes en verdwijnt uit de haven. Niet veel later wordt er een foto gestuurd van de container in een groepsapp waar ook de vleugelspeler van Spartak Moskou in zit. Vervolgens geeft Promes zijn ‘soldaten’ instructies wat er moet gebeuren. “Each bag 3 blocks 650 total”, schrijft hij. Er zit in totaal dus 650 kilo cocaïne in de lading. “All same stamp this black tiger”, laat hij weten hoe de zakken eruit zien. De container is verder gevuld met zakken zout, waar hij tweehonderdduizend euro voor heeft betaald.

“Wat hij niet weet is dat het Team Criminele Inlichtingen (TCI) hem dan al in het vizier heeft. De groepschats waaraan hij deelneemt via de berichtendienst Sky-ECC kunnen worden meegelezen”, schrijft de PZC. Ook het TCI wist dus dat de drugs in de zakken met de zwarte tijger erop zaten. Een dag na de aankomst van het schip komt de douane erachter dat een van de containers ontbreekt. Enkele uren later duikt de container weer op in de haven. “Als de container wordt opengemaakt, blijkt er toch iets geks aan de hand. De zakken met zout staan nog steeds keurig gestapeld, maar in het midden van de lading is een kleine verzakking ontstaan. De douane controleert met een peilstok de lading maar er worden geen verdovende middelen meer aangetroffen”, leest het.

Later blokkeren de Duitse autoriteiten nog vijf containers, waarin ook zout zit. Daarin wordt nog 712,8 kilo cocaïne gevonden. “Shit man”, reageert Promes hierop in zijn appgroep. Een van de anderen in de groep noemt het een ‘risico van het vak’. Het onderscheppen van deze container wordt gezien als voldoende bewijs dat Promes het importeren van de drugs financierde. “Volgens de officier van justitie zit hij in een groot netwerk van criminelen, van wie er inmiddels velen achter de tralies zitten”, schrijft de PZC.

