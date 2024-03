Verbijsterende beelden Quincy Promes: voetballer 'onder huisarrest' duikt op in filmpje DreamDoll

duikt ondanks het 'huisarrest' waaronder hij in Dubai geplaatst zou zijn op in een video die zijn nieuwe vriendin, rapper DreamDoll, op sociale media verspreidt. De Nederlandse voetballer is blijkbaar in de gelegenheid om 'gewoon' in een discotheek te verschijnen, zo blijkt uit het 44 seconden durende filmpje.

Promes is in Nederland in twee verschillende strafzaken veroordeeld tot gevangenisstraffen. Voor een steekincident op een familiefeest in Abcoude, waarvan zijn neef slachtoffer werd, moet hij 1,5 de cel in. Dit jaar kwam daar een straf van zes jaar overheen vanwege zijn aandeel in de invoer van twee grote partijen cocaïne.

Nederland heeft echter geen uitleveringsverdrag met Rusland, waardoor de voetballer 'veilig' zit in het land van zijn werkgever Spartak Moskou. Na een trainingskamp in Dubai werd hem echter de toegang tot het vliegtuig naar Sint Petersburg ontzegd, omdat Promes een verkeersongeval zou hebben veroorzaakt en daarna zijn gevlucht. Het laatste nieuws is dat hij in afwachting van zijn proces onder huisarrest zou zijn geplaatst, maar hoe serieus dat te nemen is valt nog te bezien. Zijn nieuwe vriendin DreamDoll (echte naam Tabatha Robinson), liet eerder al weten erg gelukkig te zijn aan de zijde van Promes en postte donderdag een video waarin zij beiden in een nachtclub aan het feesten zijn.

DreamDoll is een rapper met 5,1 miljoen volgers op Instagram. In het verleden was ze ook te zien in de realityserie Love & Hiphop. Promes voetbalde voorheen bij FC Twente, Go Ahead Eagles, Ajax en Sevilla. De linksbuiten heeft daarnaast vijftig interlands voor Oranje achter zijn naam staan, waarin hij zeven keer scoorde.