'Uitstel in proces Quincy Promes, voetballer niet langer in politiecel in Dubai'

(32) had vandaag (dinsdag) moeten voorkomen in Dubai, maar op basis van Russische bronnen weet De Telegraaf te melden dat het proces een week zou zijn uitgesteld. Inmiddels zou de aanvaller van Spartak Moskou niet meer in een cel verblijven, maar door de lokale autoriteiten onder huisarrest zijn geplaatst.

Promes verbleef de afgelopen tijd met zijn Russische werkgever in de Verenigde Arabische Emiraten, waar Dubai toe behoort, om zich voor te bereiden op de herstart van de competitie. De 50-voudig Nederlands international werd vorige week donderdag echter de toegang tot de terugvlucht naar Rusland ontzegd. Korte tijd later werd duidelijk dat hij in Dubai een verkeersongeval zou hebben veroorzaakt en dat hij daarna gevlucht was.

Daarmee werd ontkend dat de weigering op de luchthaven te maken zou hebben met de twee veroordelingen die de Nederlandse rechter heeft uitgesproken tegen Promes. De voetballer werd bij verstek veroordeeld tot respectievelijk 1,5 en later nog eens zes jaar celstraf vanwege een steekincident en zijn betrokkenheid bij de invoer van twee grote partijen cocaïne. Het Openbaar Ministerie zou daarna mogelijk alsnog een uitleveringsverzoek hebben neergelegd bij de lokale autoriteiten in Dubai, maar maandag meldden Russische media dat de voetballer daaraan zou ontkomen. Promes zou er met een boete vanaf komen en het land op korte termijn mogen verlaten, zo was de verwachting.

De Telegraaf schrijft echter dat zijn zaak een week zou zijn uitgesteld, omdat de rechter vanwege 'persoonlijke omstandigheden' niet naar zijn werk zou kunnen komen. De ochtendkrant vroeg het OM om een reactie, maar kreeg geen bevestiging van deze lezing. "Of deze vertraging te maken heeft met een eventuele uitlevering aan Nederland kon een woordvoerder ook niet zeggen", meldt de krant bovendien. Ondertussen zou Promes niet langer vast worden gehouden in een politiecel, maar hebben de autoriteiten hem onder huisarrest geplaatst.