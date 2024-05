Barcelona verlengt met toptalent: ontsnappingsclausule van half miljard in nieuw contract opgenomen

FC Barcelona heeft het contract van toptalent opengebroken, zo maakt de Spaanse topclub bekend via de officiële kanalen. De zeventienjarige centrale verdediger staat nu tot medio 2027 onder contract. Daarnaast heeft FC Barcelona een fikse afkoopsom in het contract opgenomen. Geïnteresseerde clubs moeten een bedrag van liefst vijfhonderd miljoen euro neertellen voor de speler.

Cubarsí is dit seizoen doorgebroken in de hoofdmacht van FC Barcelona en had nog een contract tot medio 2026. Inmiddels heeft de jongeling twintig wedstrijden in het eerste gespeeld, waarin hij veel indruk heeft gemaakt. Mede daarom besloot FC Barcelona het contract open te breken, omdat in het oude contract een afkoopsom van slechts tien miljoen euro was opgenomen.

De tweevoudig Spaans international heeft in korte tijd veel indruk gemaakt en heeft ‘de harten van de fans gestolen’, aldus FC Barcelona op zijn website. Cubarsí wist vooral te imponeren in het met 3-1 gewonnen Champions League-duel tegen Napoli. Na afloop van deze wedstrijd werd hij uitgeroepen tot ‘man of the match’.

