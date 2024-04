Araújo reageert ijskoud op kritiek Gündogan: 'Ik heb normen en waarden'

en zijn in ieder geval voor even geen vrienden. De Duitser gaf de Uruguayaan de schuld van de CL-uitschakeling, waarna Araújo een stevige reactie op de kritiek inslikte. Hij liet in het midden wat hij van de woorden van Gündo vond.

Na een 3-2 overwinning van FC Barcelona in Parijs, en een 1-0 voorsprong in de 28ste minuut, leek er geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg van trainer Xavi. Tot PSG-speler Bradley Barcola opeens vrije doortocht kreeg en één op één met keeper Marc-André ter Stegen leek te komen staan. Araújo wilde dit koste wat kost vermijden en haalde de doorgebroken aanvaller neer, waardoor de Uruguyaanse verdediger de rode kaart getoond werd. Dit kwam hem op stevige kritieken te staan, waaronder van ploeggenoot Gündogan.

Artikel gaat verder onder video

Toen Araújo donderdag bij een boekpresentatie verscheen, werd hem gevraagd naar de reactie van Gündogan. De verdediger bleef echter rustig en antwoordde volwassen: “Wat ik daarvan vond? Dat houd ik voor mezelf. Ik heb normen en waarden en die dienen gerespecteerd te worden.” Enige vijandigheid tussen beide heren kan maar beter zo snel mogelijk worden uitgesproken, aangezien komende zondag El Clásico wacht.

Of Araújo na dit seizoen in Barcelona te zien is, is nog maar de vraag. De Blaugranas willen hun salarishuis op de schop gooien en moeten ook andere financiële keuzes maken. Het eventueel verkopen van de 24-jarige sterkhouder zou mogelijk veel geld in het laatje brengen. Araújo heeft nog een contract tot 2026. Hij is zelf echter wel optimistisch over een langer verblijf: “Het gaat goed. Er zijn gesprekken gestart met mijn zaakwaarnemer. Na het seizoen zullen er nog meer volgen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Bas Nijhuis zorgt voor grote hilariteit met onthulling over zijn vader

Bas Nijhuis zorgt voor hilariteit bij Wilfred Genee en Roxane Knetemann in de online-rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside.