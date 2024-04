Bas Nijhuis zorgt voor grote hilariteit met hilarische onthulling over zijn vader

Bas Nijhuis zorgt voor hilariteit bij Wilfred Genee en Roxane Knetemann in de online-rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside. De scheidsrechter vertelt de presentator en de voormalig wielrenster daarin over de band met zijn vader, die hem al jaren vergezelt bij wedstrijden die zijn zoon mag fluiten, en onthult wat zijn vader soms wel móét doen als in delen van het stadion het welbekende 'Je moeder is een hoer' wordt ingezet.

"Ik vind het echt mooi. Mijn vader gaat al jaren mee, dan evalueren we het weer in de auto", legt Nijhuis uit. Knetemann vraagt vervolgens waar vader Nijhuis tijdens de wedstrijden zit: "Hij gaat mee in het stadion, hij krijgt altijd zo'n mooi plekje", legt zoonlief daarop uit.

Genee brengt het gesprek vervolgens op de spreekkoren die iedere scheidsrechter wel kent en ook Nijhuis weleens te horen heeft gekregen, waarin de supporters zingen dat de moeder van de arbiter het oudste beroep ter wereld uit zou oefenen. "Nee, dat is niet leuk voor hem", reageert Nijhuis. "Maar hij zit soms ook in een vak, dan kan hij niet anders, dan moet hij wel meezingen", vervolgt de arbiter tot grote hilariteit van het duo Genee-Knetemann. "Je hebt soms geen keus, hij zingt dan uit volle borst mee, ja."