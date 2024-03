Russische pers: Promes wordt vermoedelijk uitgeleverd, aanvaller keert niet terug bij Spartak Moskou

Russische media melden vrijdagmiddag dat niet terugkeert bij Spartak Moskou. De Nederlandse voetballer is op het vliegveld van Dubai aangehouden en mag niet afreizen naar Rusland. Media in Rusland verwachten zelfs dat Promes uitgeleverd wordt aan Nederland.

Promes was met zijn ploeggenoten naar Dubai voor een trainingskamp. De aanvaller, die in Nederland is veroordeeld tot een celstraf van zes jaar wegens drugssmokkel, is vlak voor het terugkeren naar Rusland aangehouden. Inmiddels zit Promes op het politiebureau in Dubai en is niet duidelijk hoe de komende uren en dagen eruit gaan zien. Wel wordt er in de Russische media inmiddels rekening gehouden met uitlevering van Promes naar Nederland en keert Promes niet terug bij Spartak Moskou.

Volgens het medium Mash eist het Nederlandse Openbaar Ministerie dat de Verenigde Arabische Emiraten de 32-jarige Nederlander uitleveren. Uitlevering is mogelijk, aangezien Nederland sinds 2021 een uitleveringsverdrag heeft met de Verenigde Arabische Emiraten. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft aan de NOS laten weten niet op de hoogte te zijn van de zaak, maar in de Russische pers klinken andere geluiden.

"Wij zijn op de hoogte van berichten in de media over de arrestatie van Promes in Dubai", zegt een woordvoerder van het OM tegenover Russische media. "Het is echter belangrijk om te benadrukken dat we deze informatie niet kunnen bevestigen. Wij wenden ons hiervoor tot de autoriteiten van Dubai", valt er te lezen.

Update | 14.02 uur

Nieuwe informatie uit Rusland laat zien dat Promes niet vanwege zijn veroordeling in Nederland vastzit in Dubai, maar wegens het veroorzaken van een verkeersongeval in de hoofdstad. De voetballer zou de plaats van het ongeval hebben verlaten voordat de politie ter plaatse kwam. Het biedt de Nederlandse autoriteiten een kans om de Nederland via het uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten naar Nederland te halen.