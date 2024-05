PSV ziet club officieel bod doen op Couhaib Driouech en krijgt serieuze concurrentie

PSV krijgt er een serieuze concurrent bij in de strijd om , zo meldt Nieuwsblad woensdagavond. Het Belgische medium weet dat Antwerp FC een officieel bod heeft uitgebracht op de smaakmaker van Excelsior.

Hoewel de hoogte van het bod nog niet bekend is, blijkt het wel dat de interesse van de club van Mark van Bommel zeer serieus is. Afgelopen winterstop leek het er nog op dat Driouech de overstap ging maken naar PSV, maar de transfer ketste op het laatste moment af omdat Excelsior de aanvaller niet liet gaan. Ook Feyenoord was destijds geïnteresseerd in de snelle buitenspeler.

Driouech bleef dus bij Excelsior, waar hij geblesseerd raakte aan de hamstring en veel wedstrijden in de tweede seizoenshelft moest missen. De Kralingers willen echter nog steeds een mooi bedrag vangen mocht de Marokkaan aankomende transferzomer vertrekken uit het Van Donge & De Roo Stadion.

Voetbal International wist onlangs te melden dat PSV nog altijd geïnteresseerd is in Driouech. De Eindhovenaren willen deze zomer vermoedelijk een nieuwe poging doen om de aanvaller los te kweken bij Excelsior. Niet alleen Driouech staat op het lijstje van de landskampioen, want ook Osame Sahraoui wordt gevolgd.

