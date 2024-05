Mario Been bevestigt transfergerucht PSV: 'Jij weet meer? Ja, de interesse is er'

PSV heeft nog altijd interesse in , zo bevestigt Mario Been in het programma Voetbalpraat van ESPN. Been, adviseur van de Kralingers, weet dat de aanstaande landskampioen zich, net als in de winter, gaat melden bij de aanvaller van Excelsior.

Het Eindhovens Dagblad meldde onlangs al dat PSV gesprekken voert met de technisch verfijnde vleugelspeler van de Rotterdammers. Dit is geen broodjeaapverhaal, zo geeft Been aan. “Ze zijn bezig met Driouech”, zegt Been als zijn collega’s praten over de voorhoede van PSV voor het aankomende seizoen.

Artikel gaat verder onder video

“Alsnog?”, vraagt Wouter Bouwman zich af. “Jij weet meer?”, vult Marciano Vink de presentator aan. “Nou ja, de interesse is er nog steeds, laten we het zo zeggen”, antwoordt Been. Net als afgelopen winter zal PSV ook nu weer een poging gaan doen voor Driouech. Naar verluidt hebben de Eindhovenaren een bedrag van anderhalf tot twee miljoen euro over voor de buitenspeler. Naast PSV geniet Driouech ook belangstelling uit onder meer Italië.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wanneer kan PSV landskampioen worden?

Dit zijn de resterende schema's van PSV en Feyenoord. Wanneer kan de champagne ontkurkt worden?