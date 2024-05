Feyenoord-verdedigers helpen Slot aan fraai afscheid, Excelsior gaat nacompetitie in

Feyenoord heeft de afscheidswedstrijd van Arne Slot winnend afgesloten. Door vier doelpunten in de tweede helft - waarvan drie van verdedigers - werd stadsgenoot Excelsior met 4-0 geklopt. Feyenoord eindigt het seizoen daardoor op 84 punten, bijna een evenaring van het puntenrecord uit 1972/73 (85). Excelsior eindigt als zestiende en moet de nacompetitie in.

Feyenoord was in de eerste helft het meest nadrukkelijk op zoek naar een treffer, maar had moeite om een opening te vinden in de defensie van Excelsior. De meeste doelpogingen van de thuisploeg vlogen over het doel van Stijn van Gassel. Het meest gevaarlijk werd Igor Paixão, wiens acrobatische inzet tegen de lat vloog.

Excelsior kreeg tijdens de wedstrijd slecht nieuws uit Eindhoven, waar RKC Waalwijk op een 0-1 voorsprong was gekomen tegen PSV, al maakte Luuk de Jong in de slotfase van de eerste helft de 1-1. Niettemin betekende de gelijke stand op beide velden dat Excelsior virtueel zestiende bleef staan.

Na ruim een uur spelen maakte invaller Ondrej Lingr er 2-0 van met een schot in de linkerbovenhoek, nadat Ayase Ueda geen controle kreeg over een voorzet van Ayase Ueda. Feyenoord breidde de marge in het restant van de tweede helft nog verder uit. David Hancko nam de bal op de slof na een breedtepass van Marcos López (3-0) en aanvoerder Lutsharel Geertruida benutte een penalty na een overtreding van Mike van Duinen op Lingr.