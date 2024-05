Bayern vol ongeloof: Real speelt na knotsgekke slotfase finale tegen Dortmund

Real Madrid heeft zich op miraculeuze wijze voor de achttiende keer geplaatst voor de finale van de Champions League. Invaller Joselu schoot De Koninklijke in de ultieme slotfase langs Bayern München (2-1). Na de 2-2 in de heenwedstrijd leek een treffer van de eerder afgeschreven Alphonso Davies voor Duitse finale te zorgen, maar - kind van de club - Joselu bezorgde de Madrilenen in een krankzinnig slot alsnog een Europese finaleplaats.

De terugkeer van De Ligt was voor Bayern München een grote opluchting. De Oranje-international nam de plaats over van Kim. De Japanner vertolkte in de heenwedstrijd bij beide tegengoals een negatieve hoofdrol. Naast De Ligt verscheen ook oud-Ajacied Mazraoui aan de aftrap. In het stadion waar beide verdedigers ooit 1-4 wonnen, moest de Beierse defensie direct aan de bak. Nadat Vinícius Junior de paal raakte, bracht Neuer op de rebound van Rodrygo knap redding.

Real Madrid was dit seizoen in eigen stadion onverslaanbaar en greep direct de controle. De Spaanse kampioen reeg de kansen niet aaneen, maar was duidelijk de bovenliggende partij. Doelman Neuer kon zich andermaal onderscheiden door een onaangeraakte voorzet van Vinícius Junior subliem te keren. Doordat aan de overkant ook Lunin een antwoord had op een verraderlijk schot van Kane zochten beide ploegen de kleedkamer op zonder elkaar pijn te doen.

De wedstrijd tussen deze Europese grootmachten was het meest gespeelde affiche in de Champions League. Vinícius Junior had het in deze editie op zijn heupen en was bij tijd en wijle een kwelgeest voor de defensie van Der Rekordmeister. De Braziliaan bracht Rodrygo in stelling, maar die mikte rakelings naast én tweemaal vond de aanvaller de tot toen onklopbare Neuer op zijn weg. Tuchel bereikte als trainer met Paris Saint-Germain en Chelsea al eens eerder de finale van de Champions League. Een derde eindstrijd met een derde club kwam dichtbij toen invaller Davies de 0-1 van afstand schitterend achter doelman Lunin poeierde.

Real Madrid leek na de openingstreffer via Nacho een razendsnel antwoord te hebben, maar de VAR zag dat hij kort daarvoor een overtreding op Kimmich beging. De veertienvoudig winnaar van de Champions League stelde vervolgens alles in het werk om een verlenging uit het vuur te slepen en Ancelotti wisselde aanvallend. Huurling Joselu viel kort voor tijd in en maakte zich onsterfelijk in Madrid. In minuut 88 en in de blessuretijd boog hij hoogstpersoonlijk de achterstand om een voorsprong. Hij boorde daarmee een twaalfde Champions League-finale hoogstpersoonlijk door de neus van Bayern München en hield de kans op een vijftiende titel in het miljoenenbal voor Real Madrid levend.