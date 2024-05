Sensationele minuten in Madrid: Bayern komt na schitterend doelpunt Real-target goed weg

De return tussen Real Madrid en Bayern München in de halve finales van de Champions League is in de tweede helft helemaal los. Real Madrid kreeg de beste kansen, maar het waren de Duitsers die twintig minuten voor het einde van de reguliere speeltijd via op prachtige wijze de score openden. Heel lang leken ze echter niet te kunnen genieten van die voorsprong. Real Madrid dacht al aan de gelijkmaker, maar na ingrijpen van de VAR stak de scheidsrechter er toch een stokje voor.

Na de 2-2 in de heenwedstrijd in München kon het tijdens de return in Madrid nog alle kanten opgaan. Real Madrid kroonde zich afgelopen weekeinde tot kampioen van Spanje, terwijl Bayern München in de generale repetitie voor de ontmoeting in het Santiago Bernabéu met 2-1 verloor van VfB Stuttgart. De thuisploeg had woensdagavond lang het overwicht. Dat het lang 0-0 stond had Bayern München vooral te danken aan de uitblinkende Manuel Neuer, die vooral in de tweede helft een aantal zeer keer katachtig optrad.

Artikel gaat verder onder video

De return stevende af op een verlenging, maar 22 minuten voor het einde van de reguliere speeltijd viel de bal toch binnen. Niet in het doel van Bayern, maar aan de andere kant. En het was uitgerekend de al tijden aan Real gelinkte Davies die op heerlijke wijze de ban brak in Madrid. De Canadees dribbelde naar binnen, legde de bal klaar voor zijn 'mindere' rechterbeen en schoot vervolgens geweldig binnen in de verre hoek. Real-doelman Andrij Lunin was volslagen kansloos. Met de openingstreffer van Davies was de wedstrijd meteen helemaal los.

Niet lang na het Beierse feestje stond de 1-1 alweer op het scorebord. Daar leek het op althans, toen de bal via een Bayern-speler achter Neuer verdween. Maar Nacho duurde vlak daarvoor Joshua Kimmich in zijn gezicht, waardoor scheidsrechter Szymon Marciniak na advies van de VAR het doelpunt besloot af te keuren.

Volg de spannende slotfase in Madrid hier live!