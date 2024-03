'Quincy Promes ontloopt uitlevering aan Nederland, dit wordt zijn straf'

zal niet worden uitgeleverd aan Nederland, zo melden media in Rusland. De aanvaller van Spartak Moskou werd weliswaar gearresteerd in de Verenigde Arabische Emiraten, maar lijkt goed weg te komen.

Volgens Russische bronnen krijgt Promes geen gevangenisstraf in de VAE, maar slechts een boete. Vervolgens mag hij terugreizen naar Rusland, zo is de verwachting. Promes lijkt daardoor inzetbaar in de wedstrijd van Spartak Moskou tegen FC Fakel, komende zondag.

Artikel gaat verder onder video

Vorige week werd duidelijk dat Promes niet met de rest van de selectie was teruggevlogen naar Rusland vanuit Dubai. Hij zou een verkeersongeluk hebben veroorzaakt en daarna zijn weggereden. Nederland staat in contact met de VAE over een uitlevering, omdat Promes is veroordeeld tot twee verschillende gevangenisstraffen in Nederland, van anderhalf en zes jaar.

De Russische journalist Ivan Karpov meldt dat er overleg op het hoogste niveau is gevoerd tussen de autoriteiten in Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten over de zaak. Promes zou de afgelopen dagen hebben doorgebracht in huisarrest in afwachting van het proces. Zijn club Spartak kondigde al disciplinaire maatregelen aan tegen de voormalig Oranje-international, die zaterdag ontbrak tegen Zenit Sint-Petersburg (0-0).