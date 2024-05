Roda JC-supporters komen massaal naar laatste training voor seizoensafsluiter tegen FC Groningen

De supporters van Roda JC hebben de spelers van de selectie nog even extra op scherp gezet tijdens de laatste training voor de absolute kraker tegen FC Groningen. Op vrijdagavond komt de competitie op het tweede niveau tot een spectaculair einde. De club uit Kerkrade kan promoveren naar de Eredivisie maar dan moet het winnen of gelijkspelen in de Euroborg.

Als Groningen wint heeft Roda JC een probleem, want dan komt het als nummer drie de play-offs in, en zijn de noorderlingen terug op het hoogste Nederlandse niveau. Een dag voor de belangrijke wedstrijd tegen Groningen was er veel gele rook bij de laatste training van Roda JC. De Koempels speelden al een tijdje niet meer in de Eredivisie, maar zien nu een uitgelezen kans om terug te keren.

Artikel gaat verder onder video

Ondanks dat het meer dan driehonderd kilometer rijden is voor de Roda JC-supporters, is het uitvak in de Euroborg compleet uitverkocht. Twaalfhonderd Limburgers hopen hun club te zien promoveren op de vrijdagavond. Bekijk hieronder de beelden van de laatste training van Roda JC voorafgaand aan het duel met Groningen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit is het virtuele schema voor de play-offs van de Keuken Kampioen Divisie

Dit is het virtuele speelschema van de play-offs, waarin de top van de Keuken Kampioen Divisie strijdt om promotie en de nummer zestien van de Eredivisie juist probeert degradatie te voorkomen.