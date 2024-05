‘Arsenal identificeert versterkingen en houdt Ajax-tweetal in de gaten’

Arsenal heeft en Jorrel Hato op de korrel, meldt The Standard. De koploper van Engeland is op zoek naar een nieuwe tweede doelman en een linksbenige verdediger en denkt dat de Ajacieden die rollen zouden kunnen vervullen.

Arsenal is op zoek naar een nieuwe reservedoelman aangezien Aaron Ramsdale ongelukkig is nadat hij dit seizoen zijn basisplaats verloor aan David Raya en mogelijk na dit seizoen vertrekt. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een keeper die de homegrown-status geniet. De Premier League vereist namelijk een bepaald aantal spelers dat de jeugdopleiding in Engeland heeft doorlopen. Hier kijken the Gunners in eerste instantie of het mogelijk is om Wojciech Szczesny van Juventus terug te halen. Een andere optie is Jason Steele van Brighton.

Hoe dan ook is Ramaj geen eerste keuze op het lijstje van de Londenaren. Hij zou wel aan het profiel van Arsenal voldoen, daar hij goed is met de bal aan de voet, maar er bestaat wel twijfel of de doelman de overstap zelf überhaupt ziet zitten. Ramaj is in Amsterdam namelijk zeker van een basisplaats en zal deze op 22-jarige leeftijd niet zomaar willen opgeven.

Achterin is Arsenal op zoek naar een linkspoot en hoopt de club zich met Hato te kunnen versterken. De verdediger tekende onlangs een nieuw contract bij Ajax en kan volgens het medium overtuigd worden om nog een jaar te blijven in Amsterdam om het jaar erna een stap hogerop te zetten.

