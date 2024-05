Dick Schreuder krijgt complimenten: 'Hij is streng, maar op een goede manier. Ik waardeer zijn manier van werken écht'

Dick Schreuder, veelvoudig in verband gebracht met Feyenoord, werd afgelopen weekend met CD Castellón kampioen op het derde niveau in Spanje. Albert Lottin, speler onder Schreuder, vertelt tegenover VoetbalPrimeur dat hij de manier van werken van de hoofdcoach enorm kan waarderen. De aanvallende stijl van Schreuder kan Lottin wel bekoren.

“Toen ik voor het eerst bij de club kwam was hij heel kalm, maar later niet meer, haha”, doet de voormalig FC Utrecht-speler uit de doeken. “Hij is de eerste coach in mijn carrière die mij en mijn fouten accepteert, en vervolgens ook écht probeert om de beste versie van mezelf naar boven te halen. Hij is streng, maar op een goede manier. Ik waardeer zijn manier van werken echt.”

In het seizoen 2021/22 werd Schreuder met PEC Zwolle tweede in de Keuken Kampioen Divisie. De oefenmeester kreeg veel lof voor zijn aanvallende spel met drie verdedigers. “Op het begin was ik er echt door verrast, zó aanvallend. Hij wil dat we zo hoog mogelijk op het veld staan. Dat brengt iedereen in zijn kracht”, aldus Lottin.

