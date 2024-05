FC Groningen krijgt enorme opsteker voor allesbeslissend duel: 'Boven zijn én onze verwachting'

FC Groningen kan aanstaande vrijdag, als Roda JC de tegenstander is in een rechtstreeks duel om promotie naar de Eredivisie, mogelijk tóch weer beschikken over . De twintigjarige Stadjer leek afgeschreven toen hij eind april een blessure opliep in het uitduel bij Willem II, maar heeft de afgelopen dagen 'gewoon' met de groep meegetraind, vertelt trainer Dick Lukkien.

De veelzijdige Valente ontpopte zich gedurende het seizoen tot vaste linkshalf in het elftal van Lukkien en droeg met zeven goals en evenzoveel assists bij aan de enorme opmars die de club in het najaar inzette. De Trots van het Noorden klom na een dramatische serie van zeven wedstrijden zonder overwinning op van de dertiende naar de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie en keert vrijdag, mits Roda verslagen wordt, een jaar na de pijnlijke degradatie terug op het hoogste niveau.

"Hij heeft een gave om wonderbaarlijk snel te herstellen. Boven zijn eigen verwachting, maar ook boven onze verwachting", zegt Lukkien donderdag tijdens de persconferentie waarin vooruit wordt geblikt op de seizoensapotheose. "Een aansteller of een medisch wonder? Misschien is hij af en toe beide", reageert de trainer op de woorden van de speler zelf. "Het staat niet vast dat hij erbij kan zijn, maar hij heeft de afgelopen tweeënhalve training goed mee kunnen doen. Nee, het is niet uit te sluiten dat hij in de basis begint", besluit Lukkien.

FC Groningen werkte eerder op de dag onder grote publieke belangstelling de afsluitende training voor de kraker van vrijdag af. In stadion Euroborg werden zelfs de nodige fakkels ontstoken door (volgens schattingen van de club) zo'n tweeduidzend aanwezige supporters, die hunkeren naar een terugkeer in de Eredivisie. Alleen met een zege op de Limburgers kunnen de noorderlingen dat vrijdag bewerkstelligen. Een nederlaag of gelijkspel betekent dat de FC zich mag opmaken voor de play-offs.

Dick Lukkien komt met een hoopvolle update over 'aansteller' en 'medisch wonder' Luciano Valente 👀



"Niet uit te sluiten dat hij in de basis begint" — ESPN NL (@ESPNnl) May 9, 2024 Einde training FC Groningen. Zo kan het toch haast niet misgaan? #grorod pic.twitter.com/z9DTGRO1ZO — William Pomp (@williampomp) May 9, 2024

