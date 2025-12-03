Hans Nijland: 'Geloof mij: dit is voor alle directies in het betaald voetbal dé olifant in de kamer'

De enorme vuurwerkchaos die zondag al na zes gespeelde minuten een einde maakte aan Ajax - FC Groningen heeft de discussie over de omgang met crimineel gedrag in de Nederlandse stadions weer flink doen oplaaien. Marco van Basten opperde zelfs voor om dan maar het leger in te zetten om de onlusten de kop in te drukken. Hans Nijland, van 1996 tot 2019 algemeen directeur van FC Groningen, doet in gesprek met FCUpdate een boekje open over zijn ervaringen en vertelt wat er in zijn ogen moet gebeuren om dergelijke misstanden in de toekomst te voorkomen.

Meneer Nijland, hoe ging u in uw tijd als algemeen directeur van FC Groningen om met de harde kern?

"Daar heb ik altijd wel een goede band mee gehad. Ik liep er ook nooit voor weg: als we een keer verloren liet ik me na de wedstrijd met opzet zien in het supportershome en bij de Z-Side. Ik vind: bij een overwinning de polonaise lopen is geen kunst."

Artikel gaat verder onder video

Toch is ook in uw periode een wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax, in april 2008 in de Euroborg, vanwege een compleet uit de hand gelopen sfeeractie gestaakt.

"Dat klopt, maar dat was totaal niet te vergelijken met wat er zondag gebeurde, dat had niets van doen met vuurwerk of andere gekkigheid. Dit ging om een sfeeractie (er werden voorafgaand aan de wedstrijd duizenden toiletrollen op het veld gegooid, toen die vlam vatten brak totale chaos uit op de tribunes en werd de wedstrijd die dag niet eens afgetrapt, red.). Wij als directie hadden op voorhand toestemming gegeven voor die sfeeractie. Ik had het er later nog eens over met mijn toenmalige collega-directeur Jacco Swart van N.E.C. Ik vroeg hem of acties met toiletpapier bij hen ook toegestaan waren. 'Ja', zei hij, 'tót dat bij jullie gebeurde wel'. Het overkwam ons ook. Het ging hartstikke mis, ik geloof dat er uiteindelijk 28 mensen met verwondingen naar het ziekenhuis moesten."

Ik kan me herinneren dat er indertijd wat vage geruchten gingen dat de brand met opzet zou zijn aangestoken.

"Ik weet niet waar je dat gehoord hebt, maar ik ben er tot op de dag van vandaag van overtuigd dat dit niet moedwillig gebeurd is. Daar was op dat moment ook geen aanleiding toe: we presteerden in die tijd prima. En inderdaad, dit soort vervelende dingen steken bijna altijd de kop op als het sportief minder gaat, zoals nu ook in Amsterdam het geval was."

Tekst gaat verder onder de video

🔥 🔥 | Vandaag in 2008:



Opwaaiend brandend WC-papier veroorzaakte brand op de tribunes van stadion De Euroborg, van @fcgroningen waardoor de wedstrijd tegen @AFCAjax afgelast werd.



Wat een sfeeractie had moeten worden, mondde uit in chaos en paniek. 28 mensen raakten gewond. pic.twitter.com/itL2rpxaw0 — Kent u deze Nog (@kentudezenog_) April 13, 2022

Na uw vertrek kwamen FC Groningen en een deel van de supporters in het degradatiejaar, het seizoen 2022/23, veelvuldig negatief in het nieuws. Er vielen verschillende incidenten in de Euroborg te betreuren, meerdere wedstrijden werden gestaakt en later zonder publiek uitgespeeld. Het Dagblad van het Noorden kwam destijds met een verontrustend artikel waarin onder meer stond dat clubmedewerkers en beveiligers door de harde kern privé geïntimideerd werden. Herkent u dat beeld?

"Jawel, maar niet zo extreem als 'We weten op welke school je kinderen zitten', zoals je weleens hoort. Ik heb er zelf ook eventjes hinder van gehad, maar dat was in mijn beginperiode bij FC Groningen, nog in het Oosterpark."

Toch blijven dit soort incidenten plaatsvinden. Wat moet er wat u betreft gebeuren om hier een einde aan te maken?

"Kijk, in mijn tijd hadden we ook iets van 40 of 60 stadionverboden - het kunnen er ook 80 geweest zijn. Maar ik blijf ervan overtuigd dat, als we dergelijke zaken uit de stadions willen verbannen, we naar veel strengere straffen moeten, plus een meldplicht. Je hoort nu allerlei mensen roepen dat complete vakken gesloten moeten worden, maar ik geloof niet in collectief straffen. We moeten juist naar het Engelse model: langere stadionverboden, hogere boetes én een meldplicht. Wie zich tijdens een wedstrijd op een politiebureau moet melden, kan nou eenmaal niet naar het stadion.

Geloof mij: voor alle directies in het betaald voetbal is deze problematiek een hoofdpijndossier en dé olifant in de kamer. Want neemt van mij aan: dit is niet de laatste keer dat dit gebeurt. Het lijkt wel alsof er bij elk incident heel veel ophef ontstaat, maar uiteindelijk niet concreet iets verandert en iedereen gewoon weer overgaat tot de orde van de dag. Men drinkt een glas, men doet een plas, en alles blijft zoals het was."