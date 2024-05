Van Dijk met meerdere Premier League-sterren genomineerd voor prestigieuze persoonlijke prijs

is genomineerd voor de titel Premier League-speler van het jaar. De aanvoerder van Liverpool en Oranje neemt het in de verkiezing op tegen zeven andere goed presterende spelers. Hij wist de onderscheiding al één keer eerder in de wacht te slepen.

Van Dijk is dit seizoen weer helemaal de oude. De Nederlander is pas twee keer voorbij gedribbeld in 34 wedstrijden in de competitie en wist al 186 persoonlijke duels te winnen. Daarmee behoort de aanvoerder van Oranje tot de beste verdedigers in de Premier League en had hij een belangrijk aandeel in de acht keer dat Liverpool het doel schoon wist te houden. Van Dijk won de prijs ook al in 2019.

Manchester City en Arsenal zijn de ploegen die met ieder twee gegadigden de meeste kandidaten aanleveren voor de prijs. Namens de Londense koploper maken Martin Ødegaard en Declan Rice kans. De Noorse aanvoerder is dit seizoen in 33 competitiewedstrijden al bij zestien doelpunten betrokken geweest. Acht daarvan rondde hij zelf af, terwijl hij bij de overige acht een teamgenoot in stelling bracht. Zijn Engelse ploeggenoot kwam afgelopen zomer over van West Ham United en maakte als controleur met zeven goals, acht assists, 79 tackles en 43 onderscheppingen in 36 duels direct indruk.

Bij Manchester City zijn Erling Haaland en Phil Foden de kanshebbers. De Noorse superspits is met 25 treffers in 28 duels weer flink op stoom en is daarmee op dit moment topscorer van de Premier League. Zijn ploeggenoot kwam in 32 duels al tot zestien doelpunten en leverde daarnaast ook acht assists af.

De overige nominaties zijn voor Alexander Isak (Newcastle United), Cole Palmer (Chelsea) en Ollie Watkins (Aston Villa). Isak doet het uitstekend in het noorden van Engeland met twintig treffers en één assist in 27 duels, terwijl Watkins in Birmingham in 35 wedstrijden goed was voor negentien goals en twaalf assists. Palmer is misschien wel de absolute revelatie van het Premier League-seizoen. De aanvallende middenvelder kwam afgelopen zomer over van Manchester City en is met 21 doelpunten en negen assists in 31 wedstrijden het lichtpuntje in donkere dagen op Stamford Bridge.

Eight outstanding nominees, but there can only be one winner...



It's time to vote for your 2023/24 @EASPORTSFC Player of the Season 😍 #PLAwards — Premier League (@premierleague) May 9, 2024

