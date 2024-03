Virgil van Dijk onthult: 'Hij wilde mij naar Feyenoord halen, alleen vonden ze me te duur'

Ronald Koeman heeft in het verleden serieus overwogen om naar Feyenoord te halen, zo heeft de verdediger van Liverpool bekendgemaakt in een uitgebreid interview met Voetbal International. Koeman zag in Van Dijk, destijds verdediger van FC Groningen, een goede versterking voor de Rotterdammers. Van een deal kwam het nooit.



"Hij (Koeman, red.) wilde me van FC Groningen naar Feyenoord halen, alleen vonden ze me toen te duur", zo geeft de aanvoerder van het Nederlands elftal jaren na de interesse van de huidige nummer twee van de Eredivisie. Uiteindelijk kreeg Koeman toch nog zijn zin, maar niet bij Feyenoord. De bondscoach haalde Van Dijk naar de Premier League "Later pikte hij me op bij Celtic toen hij trainer werd van Southampton en niet heel lang daarna meldde Liverpool zich. Het had zo moeten zijn. Alles gebeurt met een reden."

Ondanks dat Koeman de centrale verdediger graag naar Feyenoord wilde halen, was volgens Van Dijk zelf de traditionele top in Nederland niet overtuigd van zijn kwaliteiten: "Wanneer je als jonge jongen bij FC Groningen speelt, is een stap naar de Nederlandse top logisch, de traditionele route. Maar de top drie was niet overtuigd van mijn kwaliteiten, dus werd het Celtic", legt de speler van Liverpool uit. "Die club durfde het wél aan met me en dat zorgde ervoor dat ik een stap moest maken die misschien best een paar vraagtekens met zich meebracht."



Na Celtic maakte Van Dijk al vrij snel de stap naar de Premier League, de competitie waar hij nu al jaren speelt en grote successen heeft gevierd met Liverpool. Nu hoopt hij, tijdens pas zijn eerste EK met het Nederlands elftal, ook op een eindtoernooi te gaan schitteren in het Oranje.